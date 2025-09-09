Los festejos taurinos en Ampuero dejan un balance de tres trasladados al hospital

Borja Cavia Santander Martes, 9 de septiembre 2025, 19:18 Comenta Compartir

Dos heridos en la suelta de vacas del sábado noche, uno con un trauma en extremidad superior y otro por una caída en la grada, y otro en la suelta de toros de cajón del lunes con un traumatismo en extremidad inferior. Ese es el balance de heridos que dejan, a nivel taurino, las fiestas de Ampuero 2025, caracterizadas por la ausencia de incidencias reseñables en los encierros, a priori el festejo más peligroso de cuantos se celebran.

El dispositivo operado por la DYA, dirigido por Rafa Gómez y que contaba con un camión quirófano, cinco ambulancias y un hospital de campaña, apenas ha tenido trabajo en las carreras matinales, a diferencia del 2024, en el que el último encierro dejó un herido de consideración. Este año las contusiones más graves han llegado en las vaquillas, especialmente en las del sábado, en las que tuvieron que atender a diez personas y trasladar a dos. El otro herido fue un joven alavés arrollado por el toro de cajón en el tramo final del recorrido.

La alcaldesa de la localidad, Amaya Fernández, ha hecho un balance positivo de las fiestas, más allá de algunos incidentes propios de eventos tan masivos y que no han dejado heridos graves pese a una caída al río o un apuñalamiento por parte de un vecino de la villa que, tras ser detenido, ya ha sido puesto de nuevo en libertad.