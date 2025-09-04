El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la fiesta en el que se soltaba a la gata sin animal ni peluche este año. DM

Carasa intenta declarar sus fiestas Bien de Interés Cultural para recuperar la suelta de la gata negra

La localidad de Voto lleva dos años sin cumplir con la tradición milenaria que tiene a un felino como protagonista por la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Miércoles, 3 de septiembre 2025

No hay tradición inquebrantable. Que se lo digan a los vecinos de Carasa, en Voto, que el pasado mes de agosto celebraron la fiesta de ... La Gata sin gata ni nada que se le parezca. «En señal de protesta», confirmaba ayer el alcalde pedáneo, Jesús San Emeterio. El presidente de la junta vecinal y los parroquianos protestaban porque es el segundo año que no pueden celebrar la tradición tal y como se ha estado haciendo en los últimos 540 años. La costumbre, medieval por cierto, era tal que así: «Se portaba una gata negra en procesión dentro de un transportín y al llegar a la plaza se la soltaba delante de los vecinos y dependiendo de la dirección que tomase el animal, se presagiaba una buena o mala cosecha».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  2. 2

    Ryanair elimina las rutas de París, Milán, Viena y Roma en el Seve Ballesteros
  3. 3

    Una reyerta entre dos bandos, armados con «varas enormes», alarma al vecindario en El Alisal
  4. 4

    La playa de Galizano huele a aguas fecales
  5. 5

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  6. 6

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  7. 7

    Las algas invasoras cubren de nuevo las playas de Noja
  8. 8 Consulta a qué hora pasa La Vuelta este jueves por tu pueblo
  9. 9

    García-Page defiende en Santander la quita de deuda autonómica
  10. 10

    Una etapa íntegra por Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Carasa intenta declarar sus fiestas Bien de Interés Cultural para recuperar la suelta de la gata negra

Carasa intenta declarar sus fiestas Bien de Interés Cultural para recuperar la suelta de la gata negra