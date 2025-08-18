El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Restaurante cafetería del puerto de Colindres. A. Bringas

A licitación la gestión del restaurante del puerto de Colindres

La concesión tendrá una duración inicial de 15 años, con un canon base de 9.495 euros anuales, y el local se entregará en su estado actual, debiendo ser adaptado por el adjudicatario para su explotación

Ana Bringas

Ana Bringas

Colindres

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:18

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, ha abierto este lunes el concurso público para adjudicar la explotación del restaurante-cafetería del puerto de Colindres con el objetivo de mantener y dinamizar los servicios portuarios y turísticos de la zona.

La concesión tendrá una duración inicial de 15 años, con posibilidad de prórroga de hasta cinco años más a discreción de la administración. El canon anual base de licitación se ha fijado en 9.495,85 euros, excluido el IVA, y los interesados deberán presentar una garantía provisional de 189,92 euros, cuantía correspondiente al 2% del canon anual base de licitación.

El plazo para presentar ofertas es de 30 días hábiles desde este martes y y la documentación completa del concurso está disponible en las oficinas del Servicio de Puertos en Santander y en la página web.

Los aspirantes deberán acreditar solvencia económica y financiera, así como experiencia profesional en hostelería y restauración, mediante cuentas anuales, contratos de trabajo o declaraciones de servicios prestados.

El local, de 160 metros cuadrados, incluye cafetería, cocina, despensa, almacén y aseos, y se cederá en el estado actual, siendo responsabilidad del adjudicatario adaptarlo a la actividad que desarrollará.

La iniciativa forma parte del Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de Cantabria 2018-2025, que busca fomentar un uso versátil de las instalaciones públicas y potenciar la actividad turística. Según la Consejería, la concesión permitirá mantener los servicios para los trabajadores del puerto y visitantes, reforzando la dinamización económica del puerto de Colindres.

