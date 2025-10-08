Las obras de la carretera de Seña, paradas desde junio, indignan a los vecinos

La carretera autonómica que une el Alto de Laredo con Seña (Limpias) continúa abierta al tráfico pero sus obras de mejora permanecen paralizadas desde el ... pasado mes de junio. Según ha confirmado el alcalde pedáneo de Seña, Jesús Ríos, la interrupción se debe a la necesidad de modificar el proyecto por un problema relacionado con las escolleras. Mientras tanto, el vial permanece de tierra, lo que ya ha provocado algunos incidentes a los vecinos. Ríos ha señalado en declaraciones a El Diario Montañés que ya se ha producido un accidente y que contabiliza hasta 16 pinchazos de vehículos por el estado actual de la carretera. «Los vecinos están indignados. La zona está abandonada», afirma el pedáneo, que agradece al consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, su implicación en esta obra «largamente demandada», pero reclama que su departamento debe asumir responsabilidades.

El consejero Media aseguró en el Parlamento de Cantabria el pasado 22 de septiembre que las máquinas «ya habían regresado a la zona» y que la obra «arrancará y terminará en plazo». Sin embargo, Ríos desmiente esta afirmación: «Solo hay una máquina en un margen de la carretera, pero no está trabajando. Las cosas están muy negras».

El pedáneo denuncia además el «estancamiento» en las negociaciones entre la Consejería y la empresa adjudicataria, la UTE Eiffage Infraestructuras S.A. – Global Tektia S.L., y critica que la comunicación con el Gobierno autonómico está siendo deficiente. Media, por su parte, reprochó al pedáneo no haberse puesto en contacto con su departamento, a lo que Ríos responde que sí ha llamado a la Consejería y que «la información debería ir al revés: de la Consejería a los afectados».

Durante su intervención parlamentaria, Media destacó que la obra —adjudicada por casi tres millones de euros y con un plazo de ejecución de 18 meses— alcanza ya un 61,6 % de certificación económica, lo que equivale a un 80 % de ejecución, y justificó la paralización en la necesidad de una modificación del proyecto. «El proyecto que ustedes nos dejaron no era el mejor del mundo», afirmó el consejero, en referencia al anterior Gobierno socialista y regionalista.

La actuación, iniciada en agosto de 2024, pretende mejorar la seguridad vial de un tramo de 2,95 kilómetros entre el Alto de Laredo y Seña. Sin embargo, más de un año después la principal vía de acceso a la pedanía sigue convertida en una pista de tierra. «Sabíamos que habría inconvenientes, pero esto se escapa de nuestras previsiones. ¿Qué pasaría si esta carretera llevara a Santander y no a Seña?», se pregunta Ríos.