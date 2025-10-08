El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El pedáneo de Seña en la carretera que conduce a la pedanía. DM

Las obras de la carretera de Seña, paradas desde junio, indignan a los vecinos

El pedáneo denuncia el abandono de la obra , mientras el consejero asegura que los trabajos se reanudarán en breve

Ana Bringas

Ana Bringas

Limpias

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:35

La carretera autonómica que une el Alto de Laredo con Seña (Limpias) continúa abierta al tráfico pero sus obras de mejora permanecen paralizadas desde el ... pasado mes de junio. Según ha confirmado el alcalde pedáneo de Seña, Jesús Ríos, la interrupción se debe a la necesidad de modificar el proyecto por un problema relacionado con las escolleras. Mientras tanto, el vial permanece de tierra, lo que ya ha provocado algunos incidentes a los vecinos. Ríos ha señalado en declaraciones a El Diario Montañés que ya se ha producido un accidente y que contabiliza hasta 16 pinchazos de vehículos por el estado actual de la carretera. «Los vecinos están indignados. La zona está abandonada», afirma el pedáneo, que agradece al consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, su implicación en esta obra «largamente demandada», pero reclama que su departamento debe asumir responsabilidades.

