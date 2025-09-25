El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Río Asón a su paso por Ruesga. DM

El PSOE de Ruesga critica la mala calidad del agua en los pueblos de Mentera-Barruelo

El alcalde asegura que no tiene conocimiento de que se hayan producido averías y atribuye el hecho puntual al desabastecimiento

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:36

El secretario general del PSOE en el Ayuntamiento de Ruesga, Juan Carlos Urresti, ha puesto de manifiesto «la falta de información y transparencia del alcalde, Jesús Ramón Ochoa, y de la pedánea, Coral Cano, ante la contaminación del agua que afecta a los pueblos de Mentera-Barruelo».

Urresti ha explicado que los vecinos han denunciado que desde el pasado fin de semana «el agua que emana del grifo tiene un tono marrón y no es apta para cocinar ni para ducharse y mucho menos para beber». Una situación acerca de la que el Ayuntamiento, hasta ahora, «no ha explicado qué ocurre ni ha dado ningún tipo de información». Desde el PSOE se preguntan si la mala calidad del agua »se debe a que se está llenando el depósito de Barruelo con cisternas que antes se empleaban para transportar leche« o a la rotura de alguna tubería. En todo caso, el socialista exige »responsabilidad, información y claridad«.

«No me han comunicado nada»

Preguntado al respecto, el alcalde ha explicado este jueves que no tiene conocimiento de que el agua salga turbia en esta zona, aunque reconoce que se ha empleado bastante agua para llenar los depósitos de los ganaderos, por lo que «ha habido más consumo». «Al haber desabastecimiento puede que alguna de las tuberías arrastre algo de tierra y eso provoque que el agua salga marrón, pero no me han comunicado que se hayan producido averías».

