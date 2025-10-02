Ramales sancionará a la Seguridad Social por el abandono de la finca de Trefilería El Ayuntamiento multará a la Tesorería General, propietaria de una antigua fábrica, que no atiende a las peticiones municipales para dignificar su parcela

El Ayuntamiento de Ramales ha resuelto sancionar a la Tesorería General de la Seguridad Social como respuesta a la situación de «abandono e inacción» en la parcela que esta entidad tiene en propiedad en la localidad. El terreno corresponde al histórico complejo de la antigua fábrica de Trefilería y Derivados que, durante décadas, fue un motor económico para Ramales y la comarca del Asón. A su clausura, en 1992, se adjudicó judicialmente a la citada institución estatal.

Desde entonces, el edificio original, «de gran valor simbólico e industrial», según el Consistorio, sufre un «avanzado estado de ruina agravado por la presencia de amianto y el desinterés de su actual titular». Ante este abandono, el Ayuntamiento incoó en 2018 un expediente de disciplina urbanística buscando la implicación de la T.G.S.S. para dar solución al problema. Incluso se buscó un diálogo con la entidad en pro de darle al lugar un uso social con la ubicación allí de una residencia para la tercera edad.

Las negociaciones entre el municipio y la Administración del Estado resultaron infructuosas debido a la tasación excesiva que se hizo de la parcela (380.000 euros) a pesar de su estado y de las limitaciones normativas derivadas de su ubicación próxima al río Gándara. La Tesorería llegó a proponer una cesión por 20 años con reversión obligatoria de lo edificado, una opción inviable para los intereses municipales.

La residencia en proyecto

Por otro lado, en 2021 el Consistorio alcanzó un acuerdo con los antiguos trabajadores y sus familias para adquirir por 400.000 euros la otra parte del complejo: una parcela totalmente utilizable de 7.360 metros cuadrados que pasó a ser propiedad de los exempleados. Estos se quedaron con el terreno para compensar la deuda que la empresa había contraído con ellos en concepto de indemnizaciones por despidos y salarios. Sobre estos terrenos, libres de afecciones y ya recalificados para uso dotacional, se proyecta un futura residencia municipal de mayores y otros equipamientos públicos.

Tal y como ha indicado el alcalde, la Administración local ya está preparando los pliegos para licitar la construcción y explotación de este centro.

Sobre el contencioso que mantiene con la Seguridad Social, César García ha manifestado que «no resulta entendible que una administración pública mantenga una propiedad en estas condiciones». El Ayuntamiento ha requerido nuevamente la intervención de la entidad este año, sin que se haya atendido ninguno de los requerimientos o presentado proyecto alguno de rehabilitación, desamiantado o derribo. De ahí que se haya optado por multas encaminadas a recaudar fondos que permitan la ejecución subsidiaria de las labores de limpieza y seguridad.