La tirolina de Soba supera las primeras pruebas

Ana Bringas Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:16 Comenta Compartir

El esperado proyecto de la tirolina del valle de Soba es ya una realidad. Y eso que la instalación aún no está en marcha. Las obras han finalizado y durante los últimos días se han llevado a cabo las primeras pruebas de seguridad en la nueva atracción turística que cruza el impresionante salto del río Gándara, conocido como Las Cascadas de la Reina. Los ensayos han incluido el lanzamiento de sacos de peso para comprobar la resistencia del cableado —colocado con la ayuda de un helicóptero, el correcto funcionamiento de los sistemas de frenado, así como una prueba real en la que una mujer se lanzó para verificar la seguridad del recorrido.

Con una longitud de 421 metros y un desnivel de 32 entre el punto de salida y el de llegada, la tirolina de Soba se perfila como una de las más espectaculares de Cantabria y un nuevo referente del turismo activo en el valle. La estructura, que permite el descenso en paralelo gracias a su diseño de doble cable, conecta el entorno del mirador de las cascadas del Gándara con la otra cara de la ladera, en un enclave natural de gran belleza paisajística. Las pruebas, que se han desarrollado sin problemas, han servido para comprobar la eficacia de las obras y la seguridad de todo el sistema, que responde con normalidad de cara a abrir la tirolina al público.

El proyecto, adjudicado a la empresa Global Tektia S.L. por un importe de 233.297 euros (IVA incluido) —es decir, 41.551 euros menos que el presupuesto base de licitación, que ascendía a 274.849,01 euros con IVA— forma parte del plan de dinamización turística impulsado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria. La ejecución de la instalación ha sido coordinada por la Dirección General de Turismo, con el objetivo de reforzar la oferta de turismo activo y sostenible en las comarcas rurales.

El Ayuntamiento de Soba llevaba más de siete años reclamando esta infraestructura, que se considera estratégica para diversificar la economía local y atraer tanto nuevos proyectos, como visitantes durante todo el año y no exclusivamente en temporada estival. Desde el Consistorio destacan que la tirolina permitirá potenciar los recursos naturales del entorno, generar empleo y aumentar la visibilidad del municipio en el mapa turístico de Cantabria. Porque la tirolina está situada en uno de los lugares más visitados del valle: las cascadas del río Gándara. Desde el parque donde se emplaza el ya popular mirador, los visitantes podrán ahora disfrutar de una experiencia distinta, sobrevolando en pareja el cauce a una altura de 100 metros y contemplando desde una perspectiva única el entorno natural. La estación de salida se ubica en el citado parque de acceso al mirador, en una cota elevada, mientras que la llegada está en una zona llana con ligera contrapendiente, lo que minimiza el impacto visual y ambiental de la obra. El proyecto ha sido diseñado para integrarse en el paisaje y reducir al máximo la intervención sobre el terreno, empleando materiales y estructuras acordes con el entorno natural.

Próxima apertura

Tras las pruebas iniciales, se prevé continuar con los últimos ajustes técnicos y la inspección final para obtener la certificación de seguridad. Una vez superados estos trámites y adjudicada la explotación de la instalación, podrá abrirse al público. El Gobierno de Cantabria confía en que la tirolina de Soba se convierta en un nuevo atractivo para visitantes y deportistas, complementando la oferta de rutas de senderismo, espeleología y turismo de naturaleza que caracteriza al valle. Tal y como recoge el proyecto, las tirolinas, concebidas en sus inicios para el transporte de personas y mercancías en lugares de acceso complejo, están experimentando un importante desarrollo como atracción turística en los últimos años, dada su aceptación entre el público y su gran poder de atracción. Por ello, estiman que, con la tirolina de Soba a punto de entrar en funcionamiento, el municipio dará un salto cualitativo en su oferta turística. Desde ahora, el vuelo sobre el río Gándara promete convertirse en una experiencia para el recuerdo de quienes buscan emociones fuertes y un contacto directo con uno de los paisajes más espectaculares de la región.

Ampliar Los ensayos comenzaron con sacos de peso para comprobar la resistencia del cableado. DM

El alcalde de Soba, Julián José Fuentecilla, destacó en una sesión plenaria la importancia de la nueva tirolina: «Es una obra diferente que atraerá a gente joven y supondrá un reclamo adicional a nuestra oferta turística». Además, adelantó que se prevé que se realicen «20.000 saltos anuales». La futura explotación de la instalación estará a cargo de una empresa privada seleccionada mediante concurso, y el Consistorio recibirá un canon de la recaudación. En la misma cita, el primer edil indicó que el objetivo es que el precio del salto sea «asequible» y se fije entre los 10 y 12 euros.