El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de Tristán Barroso. DM
Este sábado en Ampuero

Tristán Barroso: «Me hace mucha ilusión poder torear en Cantabria»

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:21

-¿De dónde viene la historia taurina de Tristán Barroso?

-Mi historia viene de muy chico en Francia, que mi madre es francesa, con ... lo cual pues toda la familia materna son personas muy taurinas. Es algo que siempre me han inculcado, desde muy chico lo he mamado, empecé en el mundo del toro con ocho años en la escuela taurina de Richard Millan. Ahí empezó mi carrera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una mujer en Torrelavega tras un disparo en una disputa familiar
  2. 2

    Asestan un machetazo en la cabeza a un hombre que les perseguía por haberle robado la cartera
  3. 3

    Un paciente sujeto a la cama causa el incendio de Valdecilla cuando intentaba liberarse con un mechero
  4. 4 Lácteos Bien Aparecida. Del pasto a la mesa con constancia y futuro
  5. 5

    El ciclismo se alzó por encima de las banderas
  6. 6

    Último intento para cerrar un acuerdo para la subida salarial docente antes de la huelga
  7. 7

    La inminente finalización del contrato impide al Gobierno de Cantabria sancionar a Ryanair
  8. 8

    En el Seve, tras los recortes de Ryanair: pasajeros indignados y también resignados
  9. 9

    La elegancia indiana regresa a Torrelavega de la mano de María José Mínguez
  10. 10

    Cantabria vivirá un fin de semana a más de 30 grados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tristán Barroso: «Me hace mucha ilusión poder torear en Cantabria»

Tristán Barroso: «Me hace mucha ilusión poder torear en Cantabria»