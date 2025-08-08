El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ampuero presenta su Feria Taurina 2025

El acto central de los festejos será la corrida mixta que protagonicen el día 6 de septiembre el rejoneador Sergio Domínguez y los matadores de toros Curro Díaz y Tristán Barroso

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Viernes, 8 de agosto 2025, 23:32

Un festejo mayor en forma de corrida mixta, un concurso de recortadores, tres encierros matinales, una suelta de toros de cajón y varias sueltas de ... vaquillas componen la Feria Taurina de Ampuero 2025, una cita que fue presentada ayer en la casa de cultura de la villa y que contó con la presencia, entre otros, de Amaya Fernández, alcaldesa de la localidad, de Antonio Bañuelos, ganadero protagonista de la corrida y presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, Francisco Javier Chacón, empresario organizador del serial, y de varias decenas de aficionados que llenaron el espacio habilitado para la presentación.

