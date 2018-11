Turismo pide a Ampuero que confirme que no hay maltrato animal en sus encerronas Tres corredores, delante de los novillos en uno de los encierros de este año. / Alberto Aja Cantabria Eva Bartolomé indica que su departamento no ha paralizado la tramitación y que únicamente ha pretendido que se aportara al Ministerio la documentación completa IRENE BAJO Ampuero Jueves, 22 noviembre 2018, 07:15

La directora general de Turismo, Eva Bartolomé, aseguró este miércoles que el escrito enviado al Ayuntamiento respondiendo a su solicitud de declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para las encerronas de Ampuero no es una resolución y «no paraliza» la tramitación del expediente, que queda pendiente de que se acredite que no existe maltrato animal en el encierro. Indicó que «nosotros sólo tramitamos» la solicitud de Fiesta de Interés Turístico Nacional ante el Ministerio de Turismo, es decir, que «no podemos resolver esta petición porque no es competencia nuestra», sino del Ministerio y, por tanto, «nosotros no hemos denegado nada porque no podemos denegar». También remarcó que no es ella, como directora general de Turismo, la que firma el documento, sino la jefa de servicio de Actividades Turísticas.

Bartolomé aclaró que con el escrito enviado al Ayuntamiento «hemos intentado evitar que lo deniegue -la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional- el Ministerio por falta de documentación acreditativa». Sobre este asunto, Bartolomé aseveró que en la documentación enviada por el Consistorio falta un informe que acredite que no hay maltrato animal, requisito indispensable para que el Ministerio otorgue el nombramiento a nivel nacional, lo que ha motivado la respuesta de Turismo.

«Para evitar que se le denegara nosotros comunicamos al Ayuntamiento que en lo referido a ese apartado quinto para conceder la declaración de Interés Nacional, está la acreditación de que no existe maltrato». «Hablamos de maltrato animal poniendo literalmente el capítulo y hablamos de que nosotros por lo expuesto no podemos acreditarlo a la hora de emitir el informe que tenemos que emitir», afirmó Bartolomé, si bien es cierto que en el documento que se envió al Ayuntamiento no se indica que falte documentación ni se insta al Consistorio a remitir ningún informe para completar el expediente.

En el escrito que la jefa de servicios de Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo remite al Ayuntamiento se dice que «se ha de tener en cuenta lo establecido en el punto quinto del apartado segundo de la orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional e Internacional» y que dice que «serán desestimadas aquellas solicitudes de declaración de Interés Turístico Nacional o Internacional referidas a fiestas con concurrencia de actos en los que directa o indirectamente se maltratan animales o personas». En el mismo documento se afirma que «es sobradamente conocida la participación de animales en los encierros de Ampuero y las interpretaciones sociales que en la actualidad este tema suscita».

En base a esto se concluye que «careciendo esta Dirección General de Turismo de medios técnicos, materiales y humanos para acreditar el cumplimiento o no del citado extremo, no se puede informar al respecto de la solicitud de Fiesta de Interés Turístico Nacional».

La directora general de Turismo detalló que de haber enviado la solicitud «tal cual nos la hizo llegar el Ayuntamiento, lo habrían desestimado» y «para evitar que lo desestimen mandamos este escrito».

Bartolomé aclaró que una vez que Turismo recibe una solicitud de declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, «nosotros tenemos que emitir un informe y en ese informe tenemos que acreditar todo lo que el Ministerio pide para que pueda dárselo». Sin embargo, en este caso «nosotros no podemos acreditar que no hay maltrato», ya que el Consistorio no ha enviado el informe que exprese que no hay maltrato animal, «y por eso se lo remitimos al Ayuntamiento, que es el que nos tiene que facilitar el documento que acredite que no hay maltrato, porque nosotros no podemos acreditarlo, sino que son ellos lo que lo tienen que acreditar y es lo que decimos en ese escrito».

Por su parte, el alcalde de Ampuero, Patricio Martínez, indicó que ha convocado este jueves una reunión con las peñas y las asociaciones para explicar todo lo ocurrido e intentar que se retome la tramitación de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional «y seguir adelante con el expediente».

Movilización

Lo cierto es que la respuesta de la jefa de servicios de Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo enfadó a algunos representantes municipales que no entendieron que se estuviera pidiendo una ampliación de la documentación enviada, como así lo expresaron. Este malestar se ha extendido entre un sector vecinal, que este miércoles inició una convocatoria a través de las redes sociales para que los vecinos de Ampuero acudan el próximo sábado frente al Ayuntamiento para protestar. Por otro lado, el Partido Regionalista de Ampuero también emitió este miércoles un comunicado a través de las redes sociales informando de lo ocurrido y que «el expediente para la declaración de los Encierros de Ampuero como Fiesta de Interés Turístico Nacional sigue su trámite».