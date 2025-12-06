El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una guía explica a los visitantes la Neocueva de Altamira. Daniel Pedriza

Abierto el plazo para que los jóvenes de Santillana soliciten entrar en Altamira

El Patronato publica las bases que priorizan a quienes cumplan 18 el mismo año que realicen la solicitud | La fecha límite para apuntarse es el 14 de diciembre

Sara Torre

Sara Torre

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Los jóvenes de Santillana del Mar que deseen entrar en la cueva original de Altamira y evitar la enorme lista de personas que están a ... la espera y que avanza de forma muy lenta, ya pueden realizar la solicitud para lograrlo. El Patronato de Altamira ya ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria con la que se premia a los jóvenes que cumplan la mayoría de edad el mismo año que realizan la solicitud, entre otros aspectos, como que hayan nacido en el municipio de Santillana del Mar o que lleven más años residiendo allí.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  2. 2

    Santander ya deslumbra por Navidad
  3. 3

    La huelga médica tras el puente y en plena ola de gripe pondrá en jaque a toda la red sanitaria
  4. 4

    La mayoría de los comercios en Cantabria abre este sábado pero cierra domingo y lunes
  5. 5

    La tarjeta única de transporte llega «con dudas»
  6. 6 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  7. 7 Vicente Mediavilla vuelve a Santander como magistrado del Contencioso Nº1
  8. 8 Volotea estrena hoy la ruta a Granada y quiere «seguir creciendo»
  9. 9 Los manjares de Cantabria se exhiben con identidad en la gran feria del año
  10. 10

    Una anciana pica en el tocomocho: se va con la timadora al banco y saca 3.000 euros por unos falsos cupones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Abierto el plazo para que los jóvenes de Santillana soliciten entrar en Altamira

Abierto el plazo para que los jóvenes de Santillana soliciten entrar en Altamira