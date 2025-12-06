Abierto el plazo para que los jóvenes de Santillana soliciten entrar en Altamira

Los jóvenes de Santillana del Mar que deseen entrar en la cueva original de Altamira y evitar la enorme lista de personas que están a ... la espera y que avanza de forma muy lenta, ya pueden realizar la solicitud para lograrlo. El Patronato de Altamira ya ha publicado las bases reguladoras de la convocatoria con la que se premia a los jóvenes que cumplan la mayoría de edad el mismo año que realizan la solicitud, entre otros aspectos, como que hayan nacido en el municipio de Santillana del Mar o que lleven más años residiendo allí.

La fecha límite para apuntarse es el domingo 14 de diciembre, «una oportunidad única si se tiene en cuenta que actualmente hay un cupo inamovible de acceso de cinco personas a la semana y la lista va por el año 2001», explica la directora del Museo y Centro de Interpretación Altamira, Pilar Fatás. De ahí la iniciativa de abrir esta ventana a los jóvenes, que de otra manera «tendrían que esperar muchísimos años». El plan fue aprobado por el Patronato de la cueva a petición del Ayuntamiento de Santillana.

A tenor de las bases recién publicadas, «los privilegiados serán veinte cada año y tendrán preferencia quienes en la anualidad en la que hagan la solicitud cumplan 18 años». Con este planteamiento, habrá cuatro sábados del mes de enero dedicados a esta iniciativa. El recorrido de la visita incluirá la sala de la Neocueva y, a continuación, la cueva original de Altamira. Los participantes deberán ataviarse con el equipamiento que se les entregará en el museo, que estará compuesto de mono desechable, calzado especial y mascarilla.

Recomendaciones para la visita

En todo momento, se deberán respetar las indicaciones del guía acompañante y no estará permitido tomar fotos ni grabar vídeos en el interior de la cavidad, tarea nada fácil si hablamos de las nuevas generaciones.

El recorrido por la cueva incluye varios tramos de escaleras, por lo que no es accesible para personas con movilidad reducida. Al existir en el interior un alto grado de humedad y aerosoles, no se recomienda el acceso a personas aquejadas de enfermedades respiratorias. Y por tratarse de un espacio totalmente cerrado, se desaconseja para quienes padezcan claustrofobia.

El plazo para apuntarse este año finaliza el 14 de diciembre a las 23.59 horas y las inscripciones deberán hacerse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santillana del Mar. En caso de que el número de candidatos sea superior al número de plazas disponibles, se procederá a realizar la selección mediante sorteo en acto público, en el salón de plenos del Consistorio.