Bárcena de Pie de Concha aclama los cortometrajes protagonizados por sus vecinos La Casa de los Maestros se quedó pequeña en la presentación del documental 'Magosta' y el corto de ficción 'Nadie contesta'

Nacho Cavia Bárcena de Pie de Concha Domingo, 16 de noviembre 2025, 11:25 Comenta Compartir

En Bárcena de Pie de Concha había mucha expectación por ver los cortometrajes protagonizados por varios vecinos dentro del Taller de Cine en Comunidad auspiciado por el Programa Viernes por la prevención de la soledad no deseada. Algo que quedó patente en una Casa de los Maestros que se quedó pequeña para la presentación del documental 'Magosta' y el corto de ficción 'Nadie contesta'. Allí estuvieron los cineastas Aitor Smith y Carlos Martínez, directores y productores de dos trabajos que han llevado a la gran pantalla a personas que poco o nada habían interpretado hasta entonces.

Los aplausos firmaron la buena acogida del documental 'Magosta', protagonizado por María Teresa Pérez, Edelmira Rosa Melchor, María de los Ángeles Saiz, María Teresa Cuevas, María Carmen Moreno, María Jesús Díaz y Teresa Jesusa.

El alcalde de Bárcena de Pie de Concha, Agustín Mantecón, que no quiso perderse el estreno por interés general y particular, que él también hizo sus pinitos en la grabación, fue el primero en alabar el resultado y adelantar que servirá para trabajar desde el Ayuntamiento en la recuperación de la importancia de las magostas en el municipio.

La misma gran acogida tuvo el cortometraje de ficción 'Nadie contesta', con Argentina Eva, Consuelo Lavid, María Carmen González, Paloma Queimadelos, Toñuca Balza y Visi Franco como actrices. Mujeres todas ellas «que lo han dado todo» durante 10 sesiones de casi cuatro horas de duración.

Ampliar La Casa de los Maestros se quedó pequeña en la presentación. DM

Los hombres presentes prometieron apuntarse a los próximos rodajes mientras reconocían la valía de las mujeres que afrontaron un proyecto que, como había explicado la coordinadora del programa Viernes, María Loro, se enmarca en la intención de «utilizar el cine colaborativo como una herramienta de transformación social para combatir la soledad no deseada, especialmente en entornos rurales como el de Bárcena de Pie de Concha».

«Recuperar historias olvidadas»

Recordó que han sido los participantes en ese taller los que han decidido los temas a grabar, el dialogo o los protagonistas en un proyecto que busca, ha dicho Loro, «crear espacios de reflexión, recuperar historias olvidadas, visibilizar problemáticas sociales y fortalecer los lazos comunitarios e intergeneracionales».

Ahora, ha señalado, toca promover la difusión del trabajo en festivales, redes sociales, centros educativos y otros espacios, «para continuar desarrollando actividades que refuercen el tejido social y promuevan el cuidado mutuo».