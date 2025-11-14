Bárcena de Pie de Concha estrena esta sábado su propio cortometraje y documental Los cineastas Aitor Smith y Carlos Martínez han trabajado con el Programa Viernes en un taller de creación con los vecinos de la localidad como protagonistas

Los cineastas Aitor Smith y Carlos Martínez han trabajado durante el mes de octubre con el Programa Viernes, contra la soledad no deseada, en la elaboración de un cortometraje y un documental en el pueblo de Bárcena de Pie de Concha, un trabajo que se presentará este sábado día 15 en la Casa de los Maestros a las 19.30 horas.

La coordinadora del programa María Loro ha explicado que el objetivo del Taller de Cine en comunidad, en el que se enmarca esa obra, es «utilizar el cine colaborativo como una herramienta de transformación social para combatir la soledad no deseada, especialmente en entornos rurales de Cantabria».

Han sido los participantes en ese taller, «tras unas primeras sesiones de reflexión», los que han decidido el tema a grabar, el diálogo y los protagonistas en un proyecto que busca «crear espacios de reflexión, recuperar historias olvidadas, visibilizar problemáticas sociales y fortalecer los lazos comunitarios e intergeneracionales».

El taller ha fomentado la participación activa en la creación de piezas audiovisuales, «desde la conceptualización hasta la producción», con el acompañamiento de profesionales del sector audiovisual.

Difusión en festivales y redes sociales

Ahora, ha señalado, se promoverá la difusión del trabajo en festivales, redes sociales, centros educativos y otros espacios, «con el fin de generar conciencia y debate sobre la soledad no deseada y otras problemáticas sociales». El proyecto también busca extender su impacto más allá del taller, «creando redes comunitarias y colaboraciones con otras organizaciones para continuar desarrollando actividades que refuercen el tejido social».