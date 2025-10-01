Las boleras de Buelna se reivindican Arranca un proyecto que tiene como objetivo aunar peñas de todo el valle para impulsar la afición por ese deporte, preservar los corros existentes y organizar, entre otras actividades, una liga de invierno

En azul las boleras abiertas y en rojo las que están en desuso.

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:18

En enero de 2025 varios representantes de peñas y clubes de bolos del valle de Buelna se reunieron para poner en marcha un plan director, Boleras de Buelna, que sirviera, decían, «para proteger la actividad bolística existente y reactivarla en aquellos pueblos en los que ha desaparecido, garantizando el futuro de los bolos en los municipios de Los Corrales y San Felices». Un primer paso ha sido «impulsar, de forma definitiva, el deporte de los bolos mediante la creación de una gran liga de invierno en la que tendrán cabida todos los equipos y peñas radicadas en el valle de Buelna, consiguiendo de este modo que los amantes y practicantes de nuestro deporte vernáculo puedan disfrutar del mismo durante los 365 días del año».

Ya entonces se fijó una fecha para arrancar con esa idea, las jornadas culturales de convivencia en torno a los bolos dentro de las fiestas de San Mateo de Buelna, organizadas por la peña Rebujas.

Y así ha sido, con un encuentro entre el equipo de San Mateo y otro de San Felices, una cita que avalaron el alcalde 'visitante', José Antonio Cobo González, y el primer teniente de alcalde anfitrión, Javier Conde Madrid, además de presidente de la Peña Bolística Rebujas, Rubén García.

Los tres coincidieron en una «excelente relación de cooperación, amistad y lealtad institucional entre los dos municipios» y, especialmente, en «el apoyo firme y entusiasta al gran proyecto bolístico denominado Boleras de Buelna».

Comisión mixta

De forma inmediata, lo que se quiere es poner en marcha una asociación con ese nombre en la que estén representantes de todas las peñas y localidades y la creación de una comisión mixta con todos ellos «que elabore una propuesta de ordenanza municipal específica para los bolos».

Entre las actividades a desarrollar, está esa liga de invierno, otra comarcal de aficionados o talleres de iniciación para niños y niñas en los meses de verano.