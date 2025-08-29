Los cántabros firman con sangre su pacto de fidelidad a Corocotta Las Guerras Cántabras celebran hoy una jornada dedicada a los defensores de su tierra, con una Marcha de las Antorchas siempre espectacular

Los cántabros toman protagonismo hoy en Los Corrales de Buelna en su lucha sin cuartel contra los romanos, dentro de la Fiesta de Interés Turístico Internacional de las Guerras Cántabras que entra en su recta final uniendo a su amplia oferta un Macellum, gran mercado de época junto al campamento de tribus y legiones que se abrirá a las seis de la tarde.

Dentro de los actos de recreación histórica que comanda Anabel Díez, esta noche los cántabros declararán la guerra a Roma, eligiendo como líder a Corocotta, que jurará venganza por los rebeldes caídos a manos de un Imperio que dará respuesta bélica mañana sábado, con la llegada del legendario general Agripa para liderar los ejércitos romanos. Y el domingo, el Gran Desfile General, con 1.500 personas, entre festeros, músicos e invitados, vestidas de época con sus mejores galas y armamento.

La recreación histórica entra este viernes en su segundo y último fin de semana, renovando un programa de actos que incluye el Día Cántabro (viernes 30) y el Día Romano (sábado 31), jornadas en las que civiles y militares de ambos bandos toman el protagonismo de la recreación histórica de la conquista de Cantabria a manos del Imperio.

La noche del viernes será de los cántabros. A las nueve de la noche, en el anfiteatro, el Gran Druida Virón invocará a la Diosa Cantabria pidiéndola ayuda ante el próximo enfrentamiento con las tropas romanas de Augusto. Tras la invocación se reunirá el Consejo de Tribus para la Declaración de Guerra a Roma. Los jefes de todos los clanes llegan al anfiteatro seguidos por sus pueblos en una Marcha de las Antorchas tan espectacular como todos los actos que se están viviendo en la localidad.

Las luces de las antorchas iluminan el paso de centenares de cántabros en procesión para secundar la decisión de sus líderes de unirse bajo el mando de su caudillo, Corocotta, y jurar fidelidad hasta la muerte en su guerra contra el invasor.

Tras la confabulación llegan los insurrectos, esclavos de la primera Guerra Cántabra sublevados contra sus dueños, principalmente en Emerita Augusta (ciudad levantada por los eméritos de Augusto en las Guerras Cántabras), regresando para unirse a las huestes y proclamar a Cocorotta como su referente en el enfrentamiento a muerte que les espera. Con la Devotio Cántabras, sobre la arena del anfiteatro, la diosa Cantabria arengará a su pueblo unido ya contra el Imperio, un compromiso de fidelidad a su líder, a su tierra y a su diosa firmado con sangre.

Además, a las siete de la tarde en la Tienda de Protocolo se presenta el libro 'Cantábrica, la Gran Epopeya del Solar Cántabro', de Javier Tazón, y a las 12 de la noche, música folk con el grupo Numabela, uno de los conjuntos que más veces ha sido protagonista en el cierre de la jornada cántabra.