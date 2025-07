Cinco empresas pujan por la redacción del proyecto del funicular de Suances

El Ayuntamiento de Suances continúa con los trámites para construir un funicular que pretende unir la parte alta y la baja de la villa, ... aun sabiendo que, a priori, no se cumplirán los plazos propuestos en el Plan de Sostenibilidad Turística (PST), que financiaría los 2,4 millones de euros que supondrá esta inversión estrella de la legislatura.

Así, a lo largo de esta semana se conocerá qué empresa será la encargada de la redacción del proyecto, de entre las cinco que han presentado su oferta a la licitación, de la que el martes se abrió el primero de los dos sobres.

Con la alternativa de acogerse a otra subvención futura en caso de que sea necesario, el alcalde, Andrés Ruiz Moya, no pierde «la ilusión y la esperanza» de que ahora se pueda conceder una prórroga, que alargue el plazo para tener concluida la obra del funicular antes de que expire el plazo para no perder las ayudas, que actualmente finaliza en agosto de 2026. «En caso contrario, van a quedar sin finalizar muchos proyectos, muchas obras, no solo esta de Suances», expone el regidor, que basa en esta premisa su esperanza de que pueda existir «laxitud» en cuanto a los tiempos.

También, indica Ruiz Moya que la tramitación de estos proyectos entraña «importantes dificultades, con los informes sectoriales, el control y la fiscalización», tanto por parte del Gobierno regional como por la parte estatal.

Por lo tanto, en el peor de los casos, el Ayuntamiento se hará con el proyecto redactado, cuyo presupuesto de ejecución es de 60.000 euros y serán financiados por el citado plan. «Para tenerlo ahí». Y luego, si no hay más tiempo, «habría que afrontar otras convocatorias u otras subvenciones que puedan ir saliendo». Pero de momento el planteamiento es el inicial: «Nosotros seguimos trabajando», señala el regidor, esperanzado en «poder terminarlo en tiempo y forma».

En paralelo a los trámites para lograr la ansiada prórroga -que tendría que ser «de un año», según Ruiz Moya- se ha trasladado al Gobierno regional, así como al Ministerio competente, «la importancia de contar con el tiempo necesario», para ejecutar la obra, pero no han obtenido respuesta todavía.

Los trámites para llevar a cabo el proyecto del funicular se iniciaron a principios del año 2023 y, una vez que se presentó el anteproyecto, se procedió a tramitar los informes sectoriales a las diferentes Administraciones implicadas. Previamente, se habían barajado cuatro alternativas posibles para unir los dos puntos del pueblo citados, con el objetivo de lograr «un motor económico desde el punto de vista turístico y comercial».

El grado de impacto ambiental y el coste económico fue lo que hizo decantarse por esta alternativa y descartar las otras. El sistema del «ascensor inclinado» -tal y como se le denomina en el anteproyecto- es similar al de cualquier otro funicular convencional, pero su desplazamiento es oblicuo respecto a sus guías. Se trata de un mecanismo completamente automático que no necesita de personal para su funcionamiento.

Con una inversión de 3,4 millones de euros procedentes de fondos europeos, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Miteco), el PST de Suances persigue, a través de cuatro ejes destacados, la transformación del modelo turístico de la villa marinera; consolidar su excelencia turística, diversificando y desestacionalizando la oferta; llevar a cabo una intervención en la planificación urbana para corregir desequilibrios territoriales; y mejorar la movilidad y convertirse en un destino líder en sostenibilidad.

Para el Ayuntamiento de Suances, ejecutar estos proyectos supone «una prioridad» para mejorar las herramientas y espacios de atención turística en la villa y su entorno de cara a ofrecer «una atención excelente al turista para que su experiencia en el municipio sea también excelente», pero al mismo tiempo, sea sostenible con la población local y el entorno.