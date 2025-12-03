El comercio de Los Corrales se engalana para la Navidad Convocado el concurso de escaparates para los establecimientos de cercanía, una forma de invitar a los vecinos a «salir a la calle» durante las fiestas

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:58

El comercio de Los Corrales de Buelna se prepara para la Navidad con su tradicional concurso de escaparates, una campaña con la que desde 1999 invita a los vecinos a «salir a la calle» y comprar durante las fiestas en sus establecimientos más cercanos, «con las compras en la mano y el vendedor en frente», como siempre dice el presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Valle de Buelna, Salvador Victorino Fernández.

Todo ello en un año en el que de nuevo el comercio levanta cabeza con el complemento de la campaña Compra y Gana, promoción patrocinada por el Ayuntamiento de Los Corrales que premia la compra o consumición en los establecimientos locales con mil euros semanales.

Coincidiendo con el inminente encendido del alumbrado navideño, se ha vuelto a convocar un concurso de escaparates que llega a su vigésima sexta edición dotado con 700 euros en premios, una iniciativa del Ayuntamiento avalada por la Federación del Comercio de Cantabria y la asociación local que se extenderá del 9 al 24 de diciembre, algo más de tres semanas durante las cuales la decoración deberá estar a la vista.

Una decoración de estilo libre, pero con productos del comercio

Podrán participar todos los establecimientos de la localidad, cualquiera que sea su actividad, con libertad absoluta a la hora de diseñar los escaparates, «ya tenga que ver con la Navidad o con cualquier otro tema», pero, eso sí, aprovechando productos de uso o venta en ese establecimiento.

Los comerciantes interesados deberán inscribirse antes de las 13 horas del día 9 de diciembre en el Ayuntamiento o a través de la Asociación de Comerciantes, rellenando el correspondiente cupón de inscripción. En el escaparate deberá verse el distintivo de participante y la iluminación tendrá que mantenerse cada día de concurso hasta las 10 de la noche.

El viernes 26 se conocerá a los ganadores, que serán elegidos por un jurado en el que, entre otros, estará el establecimiento ganador del año pasado, 'Érase una vez'. Serán cuatro los establecimientos que se lleven un premio en un concurso en el que habrá un regalo para cada uno de los participantes.