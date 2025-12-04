El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Paso a nivel del barrio de La Flor, en Villapresente. DM

Comienzan los trabajos para suprimir el paso a nivel de La Flor, en Villapresente

El plan incluye construir una bifurcación con una vía por la que circulen tanto los vehículos como los peatones

Sara Torre

Sara Torre

Villapresente

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:16

Comenta

El municipio de Reocín ya acorta la distancia con su objetivo de suprimir varios pasos a nivel. Los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ... trabajan estos días en la eliminación del paso ubicado en el barrio de La Flor, en Villapresente. El proyecto contempla respetar el actual paso superior elevado por el que circulan tan solo los vehículos y construir una bifurcación con otro vial que compartan tanto los vehículos a motor como los peatones -para éstos se crearía un paseo en un lateral-. Las labores corren a cargo de la empresa Seranco, que trabaja desde hace unos días en la adecuación del terreno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un ciclista al ser arrollado por un tren en Boo de Guarnizo
  2. 2

    Daniel, un piragüista de Campoo de Yuso que «murió haciendo lo que más le gustaba»
  3. 3

    Los alcaldes, contrarios a un tren a Bilbao que afecta a viviendas, infraestructuras y patrimonio
  4. 4

    Roban 250 focos que se habían retirado de los túneles de la A-67
  5. 5

    La calle Ataúlfo Argenta de Santander vuelve a cerrarse al tráfico por un derrumbe del alcantarillado
  6. 6

    El fin de los parchazos de Sainz de la Maza
  7. 7

    42 de los 252 bomberos forestales de Cantabria se acogen a la jubilación anticipada
  8. 8

    Los comercios cántabros abrirán los festivos de Jueves Santo, La Asunción y el lunes 7 de diciembre de 2026
  9. 9 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  10. 10

    Cantabria, en aviso naranja por fenómenos costeros: coincide oleaje, fuerte viento y pleamar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Comienzan los trabajos para suprimir el paso a nivel de La Flor, en Villapresente

Comienzan los trabajos para suprimir el paso a nivel de La Flor, en Villapresente