Comienzan los trabajos para suprimir el paso a nivel de La Flor, en Villapresente

El municipio de Reocín ya acorta la distancia con su objetivo de suprimir varios pasos a nivel. Los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ... trabajan estos días en la eliminación del paso ubicado en el barrio de La Flor, en Villapresente. El proyecto contempla respetar el actual paso superior elevado por el que circulan tan solo los vehículos y construir una bifurcación con otro vial que compartan tanto los vehículos a motor como los peatones -para éstos se crearía un paseo en un lateral-. Las labores corren a cargo de la empresa Seranco, que trabaja desde hace unos días en la adecuación del terreno.

La propuesta definitiva es el resultado de la modificación realizada en el plan inicial, que contemplaba construir un nuevo vial para el tráfico rodado entre el barrio de La Flor y un extremo del citado paso superior elevado, y de forma paralela, levantar una pasarela exclusiva para viandantes. No obstante, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con Adif para cambiar el planteamiento, al considerar que «la infraestructura iba a ocupar muchos metros de terreno y a suponer un gran impacto en el entorno», por lo que se desechó esta opción.

En su lugar, se ha decidido crear una bifurcación que incluya una pasarela específica para peatones también, que antes no estaba prevista, de manera que el acceso al parque El Camarao «continuará siendo el mismo de siempre», concretó el alcalde Pablo Diestro. «La carretera no se altera y solo se modifica el acceso al barrio de La Flor».

Sobre el resto de cruces ferroviarios que también se proyecta suprimir en Reocín, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento «está a la espera de que Adif envíe las parcelas afectadas para la supresión del cruce de La Veguilla, y comenzar con la expropiación de terrenos». «Los normal es que arranque el año que viene», calcula. En este caso, la propuesta es construir una carretera de doble sentido y zona peatonal, que conecte el área donde está el paso a nivel con el aparcamiento grande de Puente San Miguel, al lado de la estación de tren.

Sobre la supresión más esperada, la del paso a nivel ubicado junto al apeadero de Puente San Miguel, que ya ha dado problemas en más de una ocasión, el regidor señala que ya se está cerrando el posible proyecto, «que se encuentra en fase de estudio pero muy avanzado». Una propuesta firme y realista de proyecto podría llegar, dice, para el año que viene. Y el inicio de ejecución de las obras lo fecha el regidor «aproximadamente en 2027».