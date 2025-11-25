Los Corrales invita a sus vecinos a leer en público un artículo de la Constitución para conmemorarla El Ayuntamiento insta a representantes de colectivos y particulares a participar en la lectura de artículos de la Carta Magna el sábado 6 de diciembre

La lectura de artículos será en el salón de actos del Espacio La Plaza.

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha invitado a las asociaciones y vecinos del municipio a participar en el acto de conmemoración del 47 aniversario de la Constitución Española eligiendo y leyendo el o los artículos que más les representen.

En eso consistirá un acto abierto a la participación de cuantas personas quieran, con una única recomendación previa: comunicar en las dependencias municipales su intención de participar y el artículo elegido antes del viernes 28 de noviembre.

El acto tendrá lugar en la Sala Multiusos del Espacio La Plaza el sábado 6 de diciembre a las 12 del mediodía, y contará con la actuación de la Orquesta de Plectro de Los Corrales de Buelna.

Homenaje a la Carta Magna

Desde el Consistorio animan a la ciudadanía a participar en «lo que es un homenaje a nuestra Carta Magna, muy cerca ya de cumplir su medio siglo de presencia en nuestras vidas», señaló el concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, Alfredo Casanova.

De todas formas, para facilitar la participación «también podrán los interesados expresar la voluntad de leer el o los artículos elegidos ese mismo día, antes de las 11.00 horas la mañana en el salón elegido para la conmemoración».

Además de anotar que apartado de la Constitución se quiere leer, los organizadores animan «a las asociaciones culturales, deportivas y sociales, representantes políticos y sindicales, y a todos los vecinos, en general» a explicar el por qué se ha elegido el artículo deseado.