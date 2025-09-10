Los Corrales amplía el único cementerio municipal con 48 nuevos nichos Las obras son «respuesta a la necesidad planteada por los vecinos», según ha explicado el concejal de Servicios Sociales

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:02 Comenta Compartir

El concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, Alfredo Casanova, ha explicado la puesta en marcha de un plan de ampliación del cementerio municipal de Somahoz con la pronta construcción de 48 nuevos nichos, «como respuesta a la necesidad planteada como vecinos en un asuntos que consideramos muy importante». «Esta mejora responde a una necesidad real y urgente de ampliar la capacidad del cementerio, garantizando que nuestro municipio cuente con infraestructuras dignas, cuidadas y preparadas para atender a las familias en los momentos más delicados», ha dicho el concejal.

Alfredo Casanova ha insistido en que «no se trata solo de construir, sino de respetar, acompañar y cuidar uno de los espacios más sensibles de nuestra comunidad», una actuación, ha dicho, «que forma parte de nuestro compromiso con la mejora continua de los servicios públicos, acometida con la imprescindible previsión y responsabilidad».

Es la segunda ampliación que se plantea recientemente dentro del único cementerio municipal de Los Corrales. La última hasta ahora se acometió tras el parón del Covid-19, con la construcción de 40 nuevos nichos y la revisión del estado de otros 80, que habían cumplido más de 50 años y, en muchos casos, no costaba su situación legal tras el fallecimiento de los propietarios originales. El actual concejal de Obras, José Manuel Martínez, explicó que se aprovechó la estructura del cementerio, «sin tocar la explanada central, que nos gustaría conservarla».

Columbario

Antes, en 2017, el Ayuntamiento tuvo que responder también a las demandas planteadas por los vecinos, preocupados por la falta de nichos donde dar descanso a sus seres queridos. Entonces se construyó un muro habilitado para 40 nichos y 20 columbarios, a la derecha de la entrada al cementerio por el Tanatorio Municipal. Entonces, además de la construcción del muro lateral, se niveló el suelo de toda esa zona para evitar el riesgo de caídas, especialmente entre las personas mayores que visitaban el lugar.