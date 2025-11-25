Los Corrales de Buelna se emplea a fondo en la limpieza de calles y plazas El Ayuntamiento confía a una empresa que trabaja con agua a presión el cambio de la imagen de varias zonas del casco urbano

«Es la misma plaza, pero parece otra cosa». Las palabras de María José Antúnez, vecina de la calle Felisa Campuzano, define perfectamente el trabajo hecho por la empresa PR Hidrolimpieza en la céntrica plaza de la Pontanilla y su entorno, lo mismo que ha hecho en otras zonas de Los Corrales de Buelna a petición de un Ayuntamiento que ha confiado en sus métodos para adecentar aceras, paseos e incluso edificios que, con ese tratamiento, han renovado su imagen.

«Estamos dando pasos de gigante en la limpieza viaria, pero a veces no basta, la suciedad del suelo sigue trasmitiendo un mensaje de dejadez que queremos evitar», ha dicho el alcalde, Julio Arranz Ochoa, al explicar la apuesta por una empresa que se dedica a la limpieza viaria y de grafitis.

Una medida que ha supuesto un desembolso de 11.000 euros y se une a las actuaciones que pretenden renovar la imagen del casco urbano, «dar una sensación de cuidado, de limpieza, de novedad, de ciudad, si me apuras», como suele decir el concejal de Obras y Urbanismo, José Manuel Martínez. Serlo y parecerlo, como decían los romanos.

El resultado está a la vista en lugares como el parque Juan XXIII, el edificio de la Biblioteca Municipal o la citada plaza de la Pontanilla. «Esto es otra cosa, hasta las aceras parecen nuevas», apuntaba Mario Sánchez en su paseo por la calle Torres Quevedo, cercana a una plaza que ha servido de ejemplo, apuntaba, de que «con que poco se mejora un barrio».

Ampliar El antes y el después de la limpieza de calles y plazas. DM

En el Ayuntamiento piensan lo mismo y ya tienen nuevos planes para una empresa especializa en la limpieza viaria, edificios y parques que ya ha demostrado su destreza en otros ayuntamientos, como Santander y Torrelavega, que ofrecen servicios que algunos municipios no pueden prestar por sí mismos utilizando sobre todo agua a presión.