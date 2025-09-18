Los Corrales impulsa la modernización de sus redes de abastecimiento de agua La colaboración entre Gobierno regional, Ayuntamiento y la empresa Aquarbe garantiza un servicio más seguro y eficiente para todos los vecinos en el que se ha invertido más de 300.000 euros

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:02

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha ejecutado en los últimos dos años, con la colaboración de la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno regional, un amplio programa de implementación, renovación, ampliación y mejora de la red municipal de abastecimiento de agua, una inversión que supera ampliamente los 300.000 euros y que tiene como objetivo garantizar un servicio de agua «igual para todos los vecinos, vivan donde vivan, seguro, eficiente y sostenible», como ha señalado el alcalde, Julio Arranz Ochoa.

Cada una de las actuaciones puestas en marcha se han realizado con el asesoramiento técnico del Servicio Municipal de Aguas, gestionado por la empresa Aquarbe, y abarcan desde la sustitución de tuberías que han llegado al final de su vida útil, hasta la instalación de nuevos sistemas de abastecimiento que mejoran la distribución del agua en distintas zonas del municipio.

Julio Arranz ha incidido en la importancia de «afrontar obras que han supuesto en algunos casos garantizar ese suministro de agua y, en todas, asegurar la calidad y presión adecuadas en cualquier momento del año, poniendo fin a la ausencia de una red suficiente en Coo o a los problemas de presión que, en lugares como San Mateo, sufrían los vecinos en verano».

Son algunas de las obras realizadas, enmarcadas en un plan integral al que se añaden la renovación de conexiones esenciales, como la que une la ETAP de Torrelavega con la red municipal o la conexión del manantial de Santa Gadea con el depósito municipal. También se han renovado tramos de red en la zona del Manjón, en Barros, y en la calle Ahuti, donde se instalaron además hidrantes para reforzar la seguridad contra incendios.

Coo y San Mateo

En los barrios de Cabanías, La Helguera y Tocios se ha acometido una red con la que dotar de agua potable a varias viviendas diseminadas en esos tres barrios de la junta vecinal de Coo, instalando dos grupos de presión sobre el depósito existente para garantizar calidad y presión.

En los barrios del Isprón y el Calero de San Mateo, el aumento de viviendas y del consumo de agua había provocado un déficit en el suministro, sobre todo en verano, que ha llevado al Ayuntamiento a afrontar un proyecto de mejora de la red y aumento de la presión. También en San Mateo, en el barrio del Coteruco, el concejal de Obras y Urbanismo, José Manuel Martínez, que «se ha conectado una decena de viviendas a la red principal, aumentado la presión y logrado que el agua llegue en cantidad suficiente a todos los hogares y con calidad». Aquarbe ha incidido en que se han resuelto los problemas de presión en la parte media y alta del barrio, asegurando un suministro constante, estable y de la máxima calidad.