La reforma de los parques infantiles ha comenzado por el de la zona verde de La Haye. DM

Los Corrales inicia una renovación integral de parques infantiles

El primero en la lista es el de la zona verde de La Haye Fouassiere, junto a la urbanización más poblada del municipio

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:37

El Ayuntamiento de Los Corrales ha puesto en marcha una renovación integral de parques infantiles, empezando por el de La Haye Fouassiere, junto a la urbanización más poblada del municipio, y pensando ya, para 2026, en la reforma y cubierta para el más céntrico y requerido por las familias, el de Almudena Ruiz.

El concejal de Servicios Municipales y Medio Ambiente, Javier Conde, ha explicado lo que está siendo una «renovación completa» de la amplia zona de juegos infantiles situada en el parque de La Haye Fouassiere.

Los trabajos se han iniciado con la retirada de los viejos elementos y la extensión de una solera de hormigón en el que se instalarán todos los nuevos juegos, para finalizar con un pavimento continúo de caucho, adaptado a la normativa de seguridad.

En el nuevo espacio se instalarán una torre de juego, columpios, varios elementos modelo balancín y un Spinner Bowl. Los trabajos van muy avanzados, ejecutados por la empresa City Mobi Export con un presupuesto de 38.205 euros.

Parques con muchos años

Javier Conde ha indicado que «era necesaria la sustitución tanto de los elementos como del suelo de un parque con muchos años a sus espaldas». En cuanto se ha dispuesto de la partida presupuestaria, «hemos acometido la inversión en un nuevo parque infantil, que tiene una importante utilización».

