Los Corrales refuerza la seguridad vial con siete pasos de peatones elevados A lo largo del año se ha reforzado la iluminación y se he estrenado un semáforo con mando a distancia para las personas con visibilidad reducida

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 11 de noviembre 2025, 12:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna ha comenzado a recuperar los dos pasos de peatones elevados que tuvieron que eliminarse por la llegada de la Vuelta Ciclista a España, añadiendo dos en el tramo de la Avenida Cantabria en Somahoz y otros tres entre Barros y San Mateo, ha explicado el concejal de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales, Alfredo Casanova.

La obra la ejecuta la empresa Solpavifer con un presupuesto cercano a los 45.000 euros y el objetivo es «garantizar la seguridad del peatón, especialmente de los más vulnerables, a la vez que reducir la velocidad de los vehículos en la vía principal del municipio».

La Concejalía de Personal, Seguridad Ciudadana y Servicios Sociales ha puesto en marcha este año un plan a largo plazo que pretende evitar los repetidos accidentes que se venían produciendo en los pasos de peatones que se extienden por todo el municipio, como recordó Alfredo Casanova.

Por una parte, la empresa Veolia ha colocado farolas especiales en uno de los pasos de peatones con más trasiego y sin semáforos del casco urbano, el que cruza la Avenida Cantabria junto a la terminal de autobuses, uno de los que se ha recuperado en altura esta semana. «La idea es clara, avisar con tiempo a los conductores y dar tranquilidad a todos los usuarios, incluso en días de poca visibilidad». Las farolas, una a cada lado de la calzada, centran la iluminación en las aceras y el paso de cebra, para que se pueda ver si un peatón espera a cruzar o ya lo está haciendo. El concejal aseguró que, una vez evaluado el resultado, se extenderán a otros pasos de peatones.

Otra medida ha sido implantar semáforos sonoros, que parten de un proyecto en el que se ha pedido la colaboración de la ONCE. Serán varios en el centro de Los Corrales de Buelna y servirán «de apoyo a personas con poca o nula visión». «Son nuevos, no los habituales, que emiten sonido siempre que se pone en verde para el peatón. Éstos funcionarán asociados a un mando a distancia que la ONCE entregará a todos sus asociados en la localidad».

Alfredo Casanova afirmó que esos proyectos forman parte «de nuestra manera de ver la seguridad vial, el compromiso con las personas y la intención de facilitar la vida a aquellas que tengas alguna minusvalía».

Refuerzo de señales

Todo ello unido, recordó el concejal, a un amplio plan de refuerzo y reestructuración de la señalización vertical y horizontal en todo el municipio, con especial incidencia en los puntos más conflictivos de la circulación, que se ha venido ejecutando desde el inicio de legislatura.