Cortada la carretera de Anievas por una aparatosa salida de vía de un camión

Mariña Álvarez

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:17

La carretera CA-271 permanece cortada desde anoche a la altura de Anievas, en el kilómetro 6,1, por la aparatosa salida de vía de un camión, que obstaculiza el paso. El vehículo, tal y como se aprecia en la imagen del 112, quedó subido y encajado en el quitamiedos pasadas las dos de la madrugada.

Según informa el Servicio de Emergencias de Cantabria, no ha habido que lamentar heridos. Los bomberos se desplazaron al lugar e iluminaron y señalizaron la zona hasta la llegada de la Guardia Civil, que se hizo cargo del atestado, y de los operarios de mantenimiento de carreteras. El corte de la carretera afecta al tramo comprendido entre Villasuso (km. 6,01) y Castillo Pedroso (km. 10).

