Desarrollo Rural «desbloquea» la concentración parcelaria de Enmedio con un millón de euros Este año se aportarán 200.000 euros y, el que viene, 800.000 para reactivar una «necesidad histórica estancada desde hace 17 años»

En Campoo de Enmedio ya tienen en su mano la confirmación de una de las noticias más esperada de los últimos años. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ejecución de la Red de Caminos de Concentración Parcelaria, 35 vías con una longitud total de 15,33 kilómetros, distribuidas entre tramos de nueva construcción y restauración de trazados existentes. Como ha señalado el Ejecutivo en su última reunión, el objetivo es mejorar la accesibilidad a las parcelas agrícolas, facilitar la reordenación del territorio y optimizar el aprovechamiento de los recursos agrarios en los siete núcleos rurales.

El alcalde Pedro Manuel Martínez ha agradecido el trabajo que desde la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación se ha hecho al calificar de «muy importante» una noticia que «prácticamente habíamos dado por olvidada hasta este año». Martínez ha incidido en que «no solamente se ha puesto en funcionamiento, sino que ya hay una partida presupuestaria para empezar a ejecutarla y ahora la ratificación en el Consejo de Gobierno», algo que, a su juicio, es «un logro histórico para los ganaderos del municipio y para los propietarios de los terrenos».

En su última visita a Campoo de Enmedio la consejera María Jesús Susinos ya habló del «desbloqueo y la reactivación» de la concentración parcelaria, una «necesidad histórica desde hace más de 17 años que el Gobierno de Buruaga ha puesto en marcha». Su departamento aportará un millón de euros, 200.000 este año y 800.000 en 2026, una primera fase a ejecutar en la red de infraestructuras viarias que da cobertura a los vecinos de Fontecha, Aradillos, Morancas, Fresno del Río y Cañeda «para que los ganaderos puedan acceder con sus vehículos a las fincas».

Facilitar la actividad ganadera y agrícola

Para Pedro Martínez, la actuación va a suponer que los ganaderos de un municipio «muy extenso», con 16 núcleos de población, puedan desarrollar su actividad, como el manejo del ganado o la recogida de la hierba, de un modo «más accesible». Además, ha dicho, para los propietarios de fincas pequeñas «repercutirá en contar con mayor terreno de valor». «Es algo muy bueno para todos».