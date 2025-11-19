Desarrollo Rural repara más de 300 metros de la Subida a Obios desde Pujayo Un camino que supone una «infraestructura necesaria» para un mejor desarrollo del sector agrario en Bárcena de Pie de Concha, como ha señalado la consejera

Nacho Cavia Bárcena de Pie de Concha Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:29 Comenta Compartir

La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha reparado con cargo a la Orden de Infraestructuras Agrarias, más de 300 metros de la popular Subida a Obios desde la localidad de Pujayo, un camino que supone una «infraestructura necesaria» para un mejor desarrollo del sector agrario en Bárcena de Pie de Concha, como ha señalado la consejera, María Jesús Susinos, en su visita al municipio.

La intervención ha consistido en la mejora de dos tramos del camino desde Pujayo, uno de 230 metros y otro de 100, alcanzando así una longitud total de 330 metros.

Para acondicionar la vía, se ha llevado a cabo un ensanchamiento de la plataforma hasta los 3,3 metros utilizando maquinaria específica. Después, se han abierto las cunetas necesarias, con unos 40 centímetros de ancho y 30 de profundidad, para mejorar el drenaje del camino.

Sobre el trazado se ha extendido una capa de áridos de unos 10 centímetros y pavimento con hormigón de 12 centímetros de espesor reforzado con mallazo electrosoldado, garantizando un acabado «resistente y duradero» para el tránsito agrícola y vecinal.

Susinos ha estado acompañada por el alcalde, Agustín Mantecón, así como el secretario de la Junta Vecinal de Pujayo, Antonio de la Herrán, y miembros de la Corporación municipal, como Rosa Alonso. Mantecón ha expresado su satisfacción por la mejora del camino, una obra que ha valorado de «importante», al dar solución a una vieja demanda de los vecinos. «Había tramos que estaban muy mal y los vecinos no podían acceder ni con un todoterreno», ha explicado. «Gracias a estas ayudas podemos arreglar caminos rurales necesarios para quienes vivimos en el mundo rural», un acondicionamiento «que facilita nuestro trabajo día a día».

Lo ha remarcado la consejera asegurando que ese camino es «fundamental para la actividad del entorno, y con esta obra garantizamos un acceso seguro, duradero y adaptado a las necesidades actuales». Una obra, ha dicho la consejera, que es «un ejemplo claro del compromiso del Gobierno con la mejora de las infraestructuras rurales que utilizan a diario ganaderos, agricultores y vecinos».

Orden de Infraestructuras Agrarias

Susinos ha destacado que, a través de la Orden de Infraestructuras Agrarias, «estamos impulsando proyectos que mejoran el día a día de nuestros pueblos y fortalecen la actividad económica vinculada al sector primario». Más aún, ha remarcado, cuando las obras se ejecutan con calidad y, como es el caso, se ponen pronto a disposición de los vecinos.