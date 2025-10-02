Más de doscientos futbolistas participarán en las Escuelas Deportivas de Suances Un total de 180 practicarán fútbol y otros 47, fútbol sala, mientras también se ha iniciado la actividad en el resto de disciplinas deportivas

El campo de fútbol municipal de La Ribera ha acogido la presentación oficial de las Escuelas Deportivas de Fútbol de Suances, en un encuentro en el que también se han dado a conocer los equipos de la Sociedad Deportiva San Martín de la Arena, en categoría Segunda Regional, Regional Preferente y equipo femenino de 3ª RFEF.

Las Escuelas Deportivas Municipales de Fútbol se distribuyen en categorías benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil, a través de 13 equipos en total, lo que supone una participación de más de 180 jugadores. Además, las escuelas cuentan con la modalidad de fútbol sala, destinada a niños de entre 3 y 7 años, a través de 4 equipos y un total de 47 participantes.

A esta presentación oficial, junto a todos los equipos, acudieron el alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya, y la concejala de Deportes, Ana Santiago, quienes coincidieron en destacar el esfuerzo realizado desde el Ayuntamiento de Suances para potenciar el crecimiento de la escuela deportiva de fútbol, favoreciendo el aumento del número de niños y adolescentes que quieren practicar este deporte en la villa.

Asimismo, desde el Consistorio se ha puesto en valor el privilegio de contar con una instalación deportiva municipal actualizada, como es el campo de fútbol de La Ribera, cuyo mantenimiento supone un compromiso para el Ayuntamiento de Suances.

Variada oferta deportiva municipal

En este trabajo de contribuir al buen hábito de la práctica de cualquier deporte, desde la concejalía de Deportes, la edil Ana Santiago ha recordado la oferta del resto de escuelas deportivas municipales para este año además de la de fútbol.

En este sentido, Suances cuenta con un total de diez disciplinas deportivas para niños y jóvenes como son actividades subacuáticas, baile moderno, baloncesto, gimnasia rítmica, multideporte, natación, patinaje artístico, remo, tenis y voleibol. En cuanto a las actividades para adultos, se han ofertado bailes latinos, gimnasia de mantenimiento, natación, pilates y yoga.

En este sentido, el Ayuntamiento ha recibido más de 700 inscripciones de participantes menores de edad y 164 de participantes adultos, datos estos que sirven, como indica la concejala, para analizar el auge de las Escuelas Deportivas Municipales de Suances año tras año, unas escuelas que contribuyen, además de a potenciar la actividad física y el trabajo deportivo, a desarrollar el bienestar y la labor educativa basada en valores, aspectos estos tan importantes para el desarrollo«.