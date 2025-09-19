El entorno del Palacio y Torre de Bustamante en Quijas ya tiene protección

El Gobierno de Cantabria ha aprobado la delimitación del entorno de protección del Palacio y Torre de Bustamante, ubicado en Quijas (Reocín), declarado Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional en 1982 ... . Esta actuación, responde a la necesidad de garantizar «la adecuada conservación, percepción y comprensión de este Bien de Interés Cultural (BIC), conforme a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria». Así se ha aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno apuntalando así un poco más la pervivencia, en su total integridad, de este conjunto patrimonial sobre el que pesa una losa de Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), ya que el organismo tiene entre sus planes para renaturalizar el cauce del Saja la demolición de un azud y canales que alimentan los dos molinos con los que cuenta la finca y una central hidroeléctrica.

Según destaca el Gobierno de Cantabria en un comunicado, el conjunto monumental, restaurado en 1960 por los arquitectos Fernando Chueca Goitia y Ángel Hernández Morales, incluye la torre bajomedieval, el palacio del siglo XVIII, la capilla de San Bartolomé, dos molinos, una ferrería, hornera, portalada y recinto interior, además de elementos naturales y edificados que «refuerzan su valor histórico y paisajístico. Entre ellos destacan el Río Saja, la Vega de Hojamarta, la Peña Mayor y la Torre de Villanueva de Quijas, así como infraestructuras hidráulicas vinculadas al uso tradicional del agua».

Ampliar Torre medieval Hojamarta del siglo XII. E. Tresgallo

En total,105.000 metros cuadrados de extensión que incluyen un criadero de caballos (Hojamarta) y también una pequeña central hidroeléctrica que alimenta y sirve para mantener intacto y en buen estado de conservación todo el conjunto. Por ello, con este nuevo reconocimiento, se consigue blindar aún más la protección del entorno medieva, frente al requerimiento de derribo de la CHC, fechado en 2023, en el que ordenaba a la propiedad el desmantelamiento del azud y 167 metros del canal de derivación a los molinos, además del edificio de la central (arquitectónicamente integrado en el entorno) y el desmantelamiento de escolleras, muros y la línea «soterrada» que da salida a la electricidad y que atraviesa las fincas en las que esta la yeguada.

Según incide ahora el Gobierno de Cantabria en su comunicado, la delimitación del entorno se ha realizado atendiendo a criterios «geográficos y visuales», incluyendo parcelas catastrales completas y elementos que conforman el contexto cultural y ambiental del bien. Esta medida permitirá preservar el carácter aislado del conjunto, proteger su relación con el paisaje y asegurar la conservación de los valores patrimoniales que lo hacen singular en el ámbito histórico de Cantabria.

La solicitud de proteger el entorno partió de la propiedad de la finca ligada al linaje de los Bustamante desde su construcción. Ello derivó en un proceso complejo porque la delimitación que inicialmente se hizo afectaba a muchos propietarios particulares de toda la zona, por lo que el Ayuntamiento de Reocín presentó alegaciones y asesoró a los vecinos afectados para hacer lo propio. Tras ello se realizó otra delimitación menos amplia atendiendo parte de las demandas hasta la nueva propuesta ya aprobada. El Consistorio adelantaba este jueves a El Diario Montañés que continúan en desacuerdo con la propuesta de la Consejería de Cultura sobre este asunto ya que siguen considerando «excesiva» la propuesta de delimitación.