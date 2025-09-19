El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Placio de los Bustamante en la localidad de Quijas.

Placio de los Bustamante en la localidad de Quijas. E. Tresgallo

El entorno del Palacio y Torre de Bustamante en Quijas ya tiene protección

La medida blinda a todo el conjunto monumental, que incluye el palacio del siglo XVIII, una torre del XII, además de dos molinos y una ferrería medieval. Sobre la propiedad pesa un requerimiento de Confederación Hidrográfica del Cantábrico para demoler parte de las infraestructuras auxiliares del complejo que afectan al río Saja

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Reocín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:23

El Gobierno de Cantabria ha aprobado la delimitación del entorno de protección del Palacio y Torre de Bustamante, ubicado en Quijas (Reocín), declarado Monumento Histórico-Artístico de carácter nacional en 1982 ... . Esta actuación, responde a la necesidad de garantizar «la adecuada conservación, percepción y comprensión de este Bien de Interés Cultural (BIC), conforme a la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria». Así se ha aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno apuntalando así un poco más la pervivencia, en su total integridad, de este conjunto patrimonial sobre el que pesa una losa de Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), ya que el organismo tiene entre sus planes para renaturalizar el cauce del Saja la demolición de un azud y canales que alimentan los dos molinos con los que cuenta la finca y una central hidroeléctrica.

