Un ertzaina fuera de servicio salva la vida a un matrimonio en la playa de Ubiarco

La playa de Ubiarco en Santillana del Mar fue este sábado el escenario de un rescate de película. Un agente de la Unidad de Brigada ... Móvil de la Ertzaintza fuera de servicio, José Rodríguez Cano, se jugó la vida para rescatar a un matrimonio catalán de avanzada edad que tenía dificultades para salir del agua. El policía se encontraba visitando con su pareja la ermita de Santa Justa cuando avistó a un hombre encaramado en la zona de acantilado y en el agua a una mujer a la que se llevaba la corriente. Sin pensarlo, José se acercó a otros bañistas, les pidió una tabla 'paipo' «de niño» y se lanzó al rescate.

Pasadas las 12.00 horas del pasado sábado, el ertzaintza de 41 años, José Rodríguez, se disponía a dar un paseo con su novia hasta la ermita de Santa Justa en Ubiarco (Santillana del Mar). A medio camino, la pareja se percató de que había un hombre de unos 65 años pidiendo socorro «encaramado» a las rocas, mientras que dentro del agua a su mujer se la llevaba la corriente. José no se lo pensó y bajó rápido a ayudarles. «En ese momento fue el instinto de mi profesión lo que me hizo ayudar», explica ahora el agente que relata cómo bajó de la zona en la que se encontraba con su pareja para pedir una tabla a los bañistas y lanzarse al mar para rescatar a la mujer. «Me lancé y me la jugué», reconoce ahora con la satisfacción de haber podido ayudar al matrimonio.

Ampliar El ertzaintza José Rodríguez, tras el rescate viendo la zona en la que se produjo el suceso. DM

Esa jornada, la mar estaba picada y había bastante resaca. Además, la zona estaba cubierta de algas lo que también dificultaba que la mujer pudiese nadar para acercarse a la arena o a las rocas donde estaba su marido. «Había muchas algas y mucha corriente, cuando llegué hacia ella ya estaba sin fuerzas, le dije que se agarrase a la tabla y yo la agarré por detrás para acercarle poco a poco hacia donde estaba su marido», explica ahora su rescatador que recuerda el agradecimiento del hombre, una vez pasado el susto. «La mujer estaba descolocada por los nervios, sólo acertaba a decirme ¡me has salvado la vida!, mientras que el hombre emocionado me daba las gracias», recuerda ahora su rescatador.

La gente que estaba en la playa llamó al 112 y pasados unos minutos se acercó una lancha de la Cruz Roja, que tampoco se pudo acercar a la zona en la que estaban por la corriente y hubo que evacuar a los heridos por las rocas hasta una zona segura. Hasta el lugar de los hechos también se acercó una ambulancia y una patrulla de la Guardia Civil y otra de la Policía Local.

Tras el suceso, el agente señaló la necesidad de «señalizar» la peligrosidad que presenta esta playa en mar abierto y la necesidad de poner un servicio de socorrismo en la zona ya que, en esa jornada, no lo había.