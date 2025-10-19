El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Participantes en la reunión de hombres de Bostronizo este fin de semana. DM

Otra exitosa cita de mesa y mantel de los hombres de Bostronizo

77 vecinos y descendientes del pueblo de entre los 30 y los 80 años reeditan una reunión que quieren perpetuar

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Arenas de Iguña

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:31

Los hombres de Bostronizo han vuelto a reunirse en torno a mesa y mantel, como vienen haciendo desde 2015 para compartir recuerdos y preparar actividades. El pueblo ha demostrado en los últimos tiempos que quiere retomar la importancia y la vida que tuvo y, para ello, un grupo de jóvenes y veteranos ha tomado las riendas, empezando por organizar quedadas que están teniendo mucho éxito.

Esta vez ha sido una nueva edición de la cita que cada otoño une a una gran cantidad de residentes de uno de los pueblos altos de Arenas de Iguña. Como en las últimas ediciones, han elegido un conocido restaurante de Los Corrales de Buelna, donde se congregaron 77 amigos y conocidos de entre los 30 y los 80 años.

La buena jornada vivida y la alta presencia de asistentes entre vecinos y descendientes del pueblo ha tenido como consecuencia los preparativos de lo que serán nuevas actividades y la reedición de muchos recuerdos que quieren ir sumando al álbum de fotos que va creciendo gracias, también, a las redes sociales entorno a la localidad.

También las mujeres

No hay que olvidar que las mujeres de Bostronizo también cumplen con su cita anual y también con una alta participación.

Sin duda, uno de los pueblos de Cantabria que bien puede presumir de nombre, Bo-Ostro-Nizo, el lugar donde las vacas pastan cerca de las estrellas.

