El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del coche en el que circulaba el fallecido. DM

Fallece un conductor de 79 años tras salirse de la vía y colisionar contra una edificación en Suances

M. Álvarez

Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:32

Un conductor de 79 años de edad ha fallecido este mediodía después de sufrir un accidente en el alto de Cortiguera, en el municipio de ... Suances. Por causas que se desconocen, perdió el control, se salió de la vía y chocó contra una edificación. Como consecuencia del siniestro, perdió la vida el conductor y su acompañante, al parecer, ha sufrido heridas de gravedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  3. 3 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  4. 4 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  5. 5

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  6. 6

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  7. 7

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»
  8. 8

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  9. 9

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  10. 10 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fallece un conductor de 79 años tras salirse de la vía y colisionar contra una edificación en Suances

Fallece un conductor de 79 años tras salirse de la vía y colisionar contra una edificación en Suances