Fallece un conductor de 79 años tras salirse de la vía y colisionar contra una edificación en Suances
M. Álvarez
Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:32
Un conductor de 79 años de edad ha fallecido este mediodía después de sufrir un accidente en el alto de Cortiguera, en el municipio de ... Suances. Por causas que se desconocen, perdió el control, se salió de la vía y chocó contra una edificación. Como consecuencia del siniestro, perdió la vida el conductor y su acompañante, al parecer, ha sufrido heridas de gravedad.
En actualización
La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.