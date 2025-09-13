Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo Hace solo seis días había muerto su mujer en Santoña, donde residían. Los dos tenían 72 años

Ibáñez, en una rueda de prensa en el año 2011.

M. Álvarez Santander Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:54 | Actualizado 10:22h. Comenta Compartir

Agustín Ibáñez, el que fuera delegado del Gobierno en Cantabria entre los años 2004 y 2011, vecino de Santoña, murió ayer a los 72 años de edad tras sufrir un accidente de moto en San Mamés de Meruelo. Según informa hoy la Delegación del Gobierno, perdió la vida a última hora del viernes tras una salida de vía en la CA-455.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 20.15 horas próximo al punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Miguel de Meruelo.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de Ibáñez. Por el momento se desconoce la circunstancia exacta del accidente y si antes pudo haber sufrido una indisposición.

Se da la desgraciada circunstancia de que hace solo seis días había muerto su esposa, también a los 72 años.

