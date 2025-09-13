El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibáñez, en una rueda de prensa en el año 2011. Javier Cotera

Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo

Hace solo seis días había muerto su mujer en Santoña, donde residían. Los dos tenían 72 años

M. Álvarez

Santander

Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:54

Agustín Ibáñez, el que fuera delegado del Gobierno en Cantabria entre los años 2004 y 2011, vecino de Santoña, murió ayer a los 72 años de edad tras sufrir un accidente de moto en San Mamés de Meruelo. Según informa hoy la Delegación del Gobierno, perdió la vida a última hora del viernes tras una salida de vía en la CA-455.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 20.15 horas próximo al punto kilométrico 1 de la carretera autonómica CA-455, que une Omoño y San Miguel de Meruelo.

Hasta el lugar del accidente se han trasladado agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, aunque los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento de Ibáñez. Por el momento se desconoce la circunstancia exacta del accidente y si antes pudo haber sufrido una indisposición.

Se da la desgraciada circunstancia de que hace solo seis días había muerto su esposa, también a los 72 años.

En actualización

La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  3. 3

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  4. 4 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  5. 5

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  6. 6

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  7. 7

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  8. 8

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos
  9. 9 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  10. 10

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo

Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo