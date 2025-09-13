El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Compañero de vida

Dolores Gorostiaga
Eva Díaz Tezanos

Dolores Gorostiaga y Eva Díaz Tezanos

Sábado, 13 de septiembre 2025, 17:43

Hace apenas tres días que estuvimos con nuestro querido amigo y compañero Agustín, en un momento muy doloroso para él, como fue la pérdida de ... su compañera de vida, nuestra querida Carmen. Fue un momento triste pero entrañable, en el que una vez más Agustín nos dio a todos un ejemplo de la bondad y generosidad que le ha acompañado a lo largo de su vida. Y quedamos en que nos veríamos pronto para volver a compartir vivencias, sentimientos y reflexiones. No imaginábamos que ese encuentro no llegaría nunca... porque la vida, a veces, se vuelve del revés de repente.

