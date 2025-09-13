Compañero de vida

Hace apenas tres días que estuvimos con nuestro querido amigo y compañero Agustín, en un momento muy doloroso para él, como fue la pérdida de ... su compañera de vida, nuestra querida Carmen. Fue un momento triste pero entrañable, en el que una vez más Agustín nos dio a todos un ejemplo de la bondad y generosidad que le ha acompañado a lo largo de su vida. Y quedamos en que nos veríamos pronto para volver a compartir vivencias, sentimientos y reflexiones. No imaginábamos que ese encuentro no llegaría nunca... porque la vida, a veces, se vuelve del revés de repente.

Son muchos los momentos que hemos compartido con Agustín. Fue el Partido Socialista el que tejió nuestros primeros lazos que se fueron estrechando a lo largo de los años hasta crear un vínculo que ha permanecido a lo largo del tiempo y que iba mucho más allá del ámbito político.

Agustín ha dejado una huella imborrable por donde ha pasado. Que suerte hemos tenido quienes hemos compartido con él su pasión política, su defensa de los ideales socialistas, su compromiso y su capacidad de trabajo, su honestidad e integridad con todo el mundo, su bondad sin límite, y su permanente lucha por sacar adelante aquellos proyectos que mejoraran la vida de los ciudadanos. Era el hombre tranquilo, ponderado, siempre con una sonrisa y una palabra amable y cariñosa.

Cuantos recuerdos y cuantas anécdotas nos quedan en la memoria. Cuantas reflexiones y análisis compartidos en los que Agustín siempre aportaba un enfoque distinto con esa mesura y esa prudencia que siempre le ha caracterizado. Cuantas reuniones en las que Agustín planificaba y organizaba meticulosamente cada cosa hasta el último detalle. Y cuantos buenos ratos en los que resonaban sus risas, porque Agustín era un hombre alegre, con buen humor, dispuesto a contar una anécdota que nos hiciera reír o a coger la guitarra y regalarnos momentos inolvidables.

Hemos perdido a un amigo del alma y a un compañero inolvidable que deja un enorme vacío en el corazón de su familia y de sus amigos y compañeros, pero que será siempre un referente de entrega, de compromiso y de sabiduría acumulada a lo largo de toda una vida.

Agustín, amigo, compañero, gracias de corazón por el ejemplo que nos has dado a lo largo de tu vida. Estarás siempre en nuestro corazón, compañero.