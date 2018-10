Las Ferias de Año vuelven a Los Corrales de Buelna Entrada del ganado en la feria de Coo del año pasado. / Nacho Cavia La Asociación de Ganaderos de Coo consolida este sábado, 27 de octubre, una cita con el sector que se retomó el año pasado tras un siglo de sequía NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Viernes, 26 octubre 2018, 07:46

El auge de la ganadería en el valle de Buelna se consolida este sábado con la celebración de la segunda Feria de Año de Los Corrales, preparada con detalle por la Asociación de Ganaderos de Coo presidida por Santiago Sañudo. El año pasado retomaron esas concentraciones tras un siglo de sequía y el éxito les empujó a una segunda edición que arranca el viernes con música y gastronomía para ir haciendo boca. Santiago Sañudo ya ha adelantado que hay comprometida la presencia de más de un millar de reses en los terrenos que Coo destina a la feria de Los Corrales de Buelna. Y aunque la junta vecinal es conocida por las buenas cabañas de tudanco, Sañudo aseguró que la feria se abrirá a todas las razas. «Hay mucho y buen ganado de todas las razas en la comarca y queremos que sea abierta a todos, para incrementar la participación y lograr una feria muy atractiva». Para ello contarán con el apoyo de los ganaderos y con las ayudas del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna, la junta vecinal de Coo, la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y los comercios de la zona.

El viernes, tras un mes «sin parar con los preparativos», se ofrecerá una gran parrillada a todos los aficionados, a partir de las ocho de la tarde en el prado de Sorriba, en Coo, amenizada por romería

La Feria de Año arrancará el sábado sobre las 10.30 horas con la llegada del ganado al prado ferial, una llegada que tomará cuerpo una hora más tarde, según explicó Santiago Sañudo, cuando se nutra una 'pasá' que recorrerá las calles principales de la localidad. La intención es tener todo el ganado en sus respectivos recintos pasado el mediodía.

Piteros de la comarca amenizarán la feria hasta las dos de la tarde, hora en la que se repartirá una gran paellada. Y para pasar el día en Coo, a las seis de la tarde festival folklórico con El viento al sullar, Kumbres montañesas, José Salazar, Miguel Cossio y Mina.

Los Corrales de Buelna recuperó el año pasado de la mano de la Asociación de Ganaderos de Coo su feria de ganado, empeñados en el retorno de una cita que dejó de celebrarse a mediados del siglo pasado. Así lo recordó el presidente de la asociación organizadora, Santiago Sañudo, uno de los profesionales que ideó el retorno de la feria corraliega.

Una idea que no ha sido fácil desarrollar. Hace dos años, durante la fiesta de Los Remedios, patrona de Coo, un grupo de amigos se preguntó el por qué no organizar una feria en un pueblo donde el sector ganadero y especialmente la cabaña tudanca cuenta con una gran relevancia. Dicho y hecho. Al cabo de unos días comenzaron a tramitar la petición de fecha en el calendario ganadero y las licencias necesarias para las fincas elegidas como prado ferial. Todo ello con un requisito previo, la constitución de una asociación que avalase el proyecto. Así nació la Asociación de Ganaderos de Coo, una decena de «apasionados» del «ganado y la tierra» que no se han dejado arredrar por ningún trámite burocrático y este año menos aún por las previsiones meteorológicas.