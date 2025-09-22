El Gobierno de Cantabria adjudica la mejora de la carretera entre Riocorvo y Virgen de la Peña

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Copsesa Aglocan la mejora de la ... carretera entre Riocorvo y Virgen de la Peña con un presupuesto de ejecución de 1,7 millones de euros.

El consejero del ramo, Roberto Media, ha anunciado que este mes comenzarán las obras de mejora de cuatro carreteras autonómicas con una inversión global de más de 6,3 millones de euros. Entre ellas, la carretera de Riocorvo-Virgen de la Peña, obras que se afrontarán a partir de la semana que viene y que parten con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El objetivo, dijo, es «reforzar la conectividad y vertebración de Cantabria y garantizar unos adecuados estándares de calidad y mejorar la seguridad vial».

12 kilómetros y dos décadas

La que parte de Cartes se extiende 12 kilómetros que discurren por las travesías de Sierra de Ibio, Riaño de Ibio y Villanueva de la Peña, ascendiendo al Alto de San Cipriano y concluyendo en la N-634, en Virgen de la Peña, una carretera que ha esperado más de dos décadas para ser protagonista de un plan de mejora que afianzará su asfaltado y renovará su señalización. Una inversión que se repartirá en dos tramos, un millón en 2025 y el resto el año que viene.

El estado del firme presenta varias zonas cuarteadas, otras con blandones y algunas con el material superior de la capa de rodadura muy deteriorado. Existen algunos tramos en los que la rasante longitudinal se ha hundido, y en otros es el peralte transversal el que no se ha mantenido. En varios tramos se aprecia la existencia de hundimientos de la plataforma y en otros el deslizamiento del talud del desmonte. Y la señalización vertical precisa también de su renovación, así como parte de la barrera metálica de seguridad.

Los alcaldes de los municipios de Cartes y de Mazcuerras coincidieron en señalar, en el arranque del proyecto, la importancia de adecuar una vía que comunica «dos municipios hermanados históricamente» y agradecer el «compromiso y celeridad» de la Consejería de Fomento a la hora de abordar el proyecto.