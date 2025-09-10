El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un momento de la carrera de purasangres de las fiestas de Molledo.

Un momento de la carrera de purasangres de las fiestas de Molledo.

Gran tarde hípica en Molledo, en una de las carreras más antiguas de España

La lluvia previa restó afluencia, pero el recinto ferial se llenó de un público entregado a burros, ponis y caballos cruzados y purasangres

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Molledo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:08

Es difícil encontrar una carrera de caballos tan antigua como la de Molledo (84 años a sus espaldas) demostrando su tirón entre los amantes de ... la hípica en todo el norte de España. Incluso cuando antes de la competición llueve con muchas ganas sobre el recinto ferial, como ocurrió este miércoles. Pero el terreno lo necesitaba y los jinetes en liza coincidieron en que el suelo quedó perfecto. Hubo menos público que otros años pero las mismas ganas de disfrutar de uno de los momentos álgidos de las fiestas patronales de la localidad, una cita para disfrutar de los mejores caballos de la comarca y buenos purasangres, ávidos de carreras como la de Iguña.

