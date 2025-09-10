Gran tarde hípica en Molledo, en una de las carreras más antiguas de España

Es difícil encontrar una carrera de caballos tan antigua como la de Molledo (84 años a sus espaldas) demostrando su tirón entre los amantes de ... la hípica en todo el norte de España. Incluso cuando antes de la competición llueve con muchas ganas sobre el recinto ferial, como ocurrió este miércoles. Pero el terreno lo necesitaba y los jinetes en liza coincidieron en que el suelo quedó perfecto. Hubo menos público que otros años pero las mismas ganas de disfrutar de uno de los momentos álgidos de las fiestas patronales de la localidad, una cita para disfrutar de los mejores caballos de la comarca y buenos purasangres, ávidos de carreras como la de Iguña.

Así que se registró calidad y alta participación de caballos, burros y ponis en las distintas categorías, mientras los asistentes respondían porque no quisieron perderse los detalles de una una prueba que es Fiesta de Interés Turístico Regional.

La jornada comenzó con una más que nutrida y divertida carrera de burros y de ponis, aperitivo de la gran tarde hípica. En el primer caso fue para el burro Moro, montado por el jinete Arkaitz, llegado desde Bilbao, el segundo premio se fue para Llanes y el tercero se quedó en San Felices de Buelna. En la carrera de ponis, el primero en cruzar la meta fue Silver, montado por Jesús Fernández, de Llanes.

El premio de la carrera de purasangres se fue para Asturias, al caballo Truco, montado por el jinete Jaime García

La tarde se fue animando con las pruebas contrarreloj para caballos cruzados y purasangres. La primera fue para Sena, montado por Mario Balbás, de Requejo, y en purasangres la victoria se quedó en casa, la yegua Caprichosa a manos de su jinete, Kevin, de La Serna de Iguña. La tarde aguantó y el público se congregó en la cuerda del circuito para ver la carrera en línea de cruzados, tan disputada como el resto y ganada por el jinete de Requejo. El plato fuerte llegó con tres purasangres en liza, la ganadora de la contrarreloj, Caprichosa, Lady Clunia, montado por Fran Pérez, de Villarcayo, y Truco, a manos del asturiano Jaime García, ganador de la carrera.

Allí estuvo el consejero de Cultura Luis Martínez Abad, acompañado por el alcalde de Molledo, Joaquín Villegas. El consejero alabó el tipo de evento.

También se pasó por el municipio la líder regionalista Paula Fernández Viaña, asidua desde siempre a la fiesta, junto a la anterior alcaldesa, Verónica Mantecón, todos recibidos por el presidente de la Peña Virgen del Camino, Agustín González, organizadora de la carrera.