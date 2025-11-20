El grupo regionalista de Molledo deja sola a su portavoz en una votación plenaria PP, PSOE y tres concejales del PRC votaron a favor del cobro de los campus escolares frente al único voto en contra de la ex alcaldesa Verónica Mantecón

Tres de los cuatro concejales del grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Molledo han dejado sola a su portavoz y ex alcaldesa, Verónica Mantecón, en la votación de la propuesta de cobrar los campamentos escolares en la localidad. Si ya había sorprendido el pacto entre populares y socialistas que aupó a Joaquín Villegas el año pasado a la Alcaldía, llevando a la oposición a Mantecón, ahora ha sido parte del PRC el que ha votado en contra de su líder.

El gobierno PP-PSOE defendió en sesión plenaria aplicar un pago de 10 euros en los campamentos de verano y ocho en los de Halloween, Semana Santa y Navidad, mientras la primera edil del PRC alegó la necesidad de mantener la gratuidad de esos campus «como se ha venido haciendo hasta ahora en todos los ayuntamientos del valle». Su sorpresa llegó en el momento de la votación, cuando sus tres compañeros de grupo votaron con el gobierno a favor de la iniciativa, dejándola sola en su negativa.

El debate venía precedido de las explicaciones de la propia Mantecón y del alcalde popular Joaquín Villegas sobre las posturas de una y de otro. La concejala regionalista consideraba «totalmente innecesaria» la medida, alegando que el Ayuntamiento «no sólo tiene recursos económicos de sobra y liquidez suficiente para ofrecer ese servicio a las familias, sino que la recaudación prevista apenas llega a 1.680 euros».

Mantecón criticó el «empecinamiento» de PP y PSOE para que los vecinos de Molledo «comiencen a pagar por unas actividades que siempre habían sido gratuitas y que también lo son en el resto de los municipios de la comarca, todos ellos gobernados por el PRC». «Los regionalistas conseguimos poner en marcha en toda la comarca las aulas de 1 y 2 años, implantamos el servicio de madrugadores y reforzamos la conciliación familiar con este tipo de campamentos, que cumplen una importantísima función para muchas familias».

El alcalde explicaba como respuesta que la intención es regularizar la participación en esos campamentos urbanos y mejorar la calidad del servicio que se presta a los jóvenes, reinvirtiendo todo lo recaudado y añadiendo actividades a las ya planteadas. «No pretendemos grabar a los vecinos, sino ofrecer unos campamentos de mayor calidad, más y mejor controlados, para quienes realmente los quieren disfrutar».

Aval de los Servicios Sociales

Una decisión, dijo, avalada por los Servicios Sociales, que han calificado los precios como «asumibles», adelantando que el servicio será gratuito para familias vulnerables o riesgo de exclusión social. Una idea que han secundado tres concejales regionalistas ante el asombro reconocido por la líder del grupo.