La Guardia Civil aterriza en Cartes

Dotaciones de las unidades Cinológica, Aérea, Desactivación de Explosivos, Seprona, Tráfico, Marítima o Tecnológica de la Guardia Civil hicieron este martes felices a los centenares ... de alumnos de los colegios de Santiago y Cartes que disfrutaron de la primera exhibición del Cuerpo en lo que será la Semana Institucional de la Benemérita en Cantabria, organizada con motivo de la celebración de su patrona el próximo domingo, la Virgen del Pilar.

El Cuerpo ha elegido Cartes como principal escenario para esa semana, y la villa ha ofrecido lo mejor que tiene, su numerosa juventud, para un despliegue de medios que tuvo lugar en el viejo campo de fútbol del Ansar.

La mañana comenzó con una demostración de la Unidad Cinológica, perros entrenados en detección de drogas y explosivos, para continuar recibiendo por todo lo alto a uno de los helicópteros de la Guardia Civil, sin duda la estrella de la jornada para unos alumnos que no dudaron en subirse al aparato en cuanto pudieron, como hicieron en los vehículos, motos y lanchas de la Benemérita, tantear el robot antiexplosivos o los drones, que también llamaron mucho la atención.

El programa continuará este miércoles, 8 de octubre, a las 11 horas, con el desfile en formación de las motocicletas de la Agrupación de Tráfico y el Seprona por las calles de Cartes, y a las 17.30 horas el Centro Social de Mayores 'La Robleda' acogerá una charla de seguridad para los mayores, con acceso libre hasta completar el aforo.

El jueves, 9 de octubre, a las 18 horas, agentes especializados en ciberseguridad ofrecerán en el Centro Cultural de Cartes una charla sobre 'Estafas informáticas y ciberseguridad', también con acceso gratuito hasta completar aforo.

Acto castrense

El 12 de octubre, Día del Pilar, a las 10.30 horas, se celebrará la misa en honor a la patrona de la Guardia Civil en la Parroquia de San Martín de Cartes y a las 12 del mediodía tendrá lugar un acto institucional castrense, junto al Torreón de Cartes, que concluirá con un desfile por el Camino Real.