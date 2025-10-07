El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El helicóptero de la Guardia Civil llamó especialmente la atención de los pequeños.

Ver 10 fotos
El helicóptero de la Guardia Civil llamó especialmente la atención de los pequeños. CAVIA

La Guardia Civil aterriza en Cartes

Centenares de alumnos del municipio disfrutaron de distintas unidades del cuerpo y especialmente de la llegada de unos de los helicópteros de la Benemérita

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Cartes

Martes, 7 de octubre 2025, 16:50

Comenta

Dotaciones de las unidades Cinológica, Aérea, Desactivación de Explosivos, Seprona, Tráfico, Marítima o Tecnológica de la Guardia Civil hicieron este martes felices a los centenares ... de alumnos de los colegios de Santiago y Cartes que disfrutaron de la primera exhibición del Cuerpo en lo que será la Semana Institucional de la Benemérita en Cantabria, organizada con motivo de la celebración de su patrona el próximo domingo, la Virgen del Pilar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La consultora RedLines rompe con el PRC y le aconseja que se distancie del sanchismo
  2. 2 Aromas de especialidad en el Mercado de la Esperanza
  3. 3 Quique Setién abandona el Beijing Guoan chino
  4. 4

    Un accidente deja cinco jabalíes muertos en la carretera que une Comillas y Cabezón de la Sal
  5. 5

    Dos plantas en peligro de extinción obligan a adaptar la obra de los eólicos en El Escudo
  6. 6

    Las dos constructoras de teleféricos más fuertes del mundo pugnarán por Vega de Pas
  7. 7

    Desvalijada la extinta piscifactoría de Pesués
  8. 8

    Ascienden a 3.907 las cántabras que se han hecho la mamografía de cribado y esperan resultados
  9. 9

    Cinco rutas por Cantabria para un fin de semana de otoño
  10. 10

    La Junta de Personal del Ayuntamiento de Santander protesta en el Pleno por el «incumplimiento» de los acuerdos laborales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Guardia Civil aterriza en Cartes