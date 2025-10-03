El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La iglesia parroquial y el asilo de Los Corrales alcanzan los 100 años de vida

La iglesia parroquial y el asilo de Los Corrales alcanzan los 100 años de vida

El 3 de octubre de 1925 se inauguró el conjunto arquitectónico, un acto descrito con todo detalle por el entonces párroco, Felipe Gutiérrez Cañas

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:15

«En Los Corrales de Buelna, Diócesis y Provincia de Santander, a tres de Octubre del año de gracia de mil novecientos veinticinco, se inauguró ... la nueva Iglesia Parroquial, dedicada a San Vicente, mártir, que levantó a sus expensas la Sra. Condesa de Forjas de Buelna, Doña Soledad de la Colina y de la Mora, viuda de Don José María Quijano, con arreglo a los planes del eminente Arquitecto Don Leonardo Rucabado». Así empieza el escrito con el que el párroco, Felipe Gutiérrez Cañas, recogió con todo detalle lo sucedido hace un siglo en la inauguración de uno de los conjuntos arquitectónicos religiosos más llamativo de Cantabria, el templo y el asilo San José, conjunto histórico artístico y Bien de Interés Cultural.

