La iglesia parroquial y el asilo de Los Corrales alcanzan los 100 años de vida

«En Los Corrales de Buelna, Diócesis y Provincia de Santander, a tres de Octubre del año de gracia de mil novecientos veinticinco, se inauguró ... la nueva Iglesia Parroquial, dedicada a San Vicente, mártir, que levantó a sus expensas la Sra. Condesa de Forjas de Buelna, Doña Soledad de la Colina y de la Mora, viuda de Don José María Quijano, con arreglo a los planes del eminente Arquitecto Don Leonardo Rucabado». Así empieza el escrito con el que el párroco, Felipe Gutiérrez Cañas, recogió con todo detalle lo sucedido hace un siglo en la inauguración de uno de los conjuntos arquitectónicos religiosos más llamativo de Cantabria, el templo y el asilo San José, conjunto histórico artístico y Bien de Interés Cultural.

«A las ocho de la mañana el Iltmo. Sr. don Juan Plaza García, Obispo de Santander, procedió a bendecir la nueva Iglesia con arreglo al ceremonial que prescribe el Ritual Romano. Acto seguido el Sr. Obispo acompañado del clero del Arciprestazgo y demás sacerdotes de los arciprestazgos de Iguña y Torrelavega, que eran treinta y dos, se dirigieron a la Iglesia de Nuestra Señora de la Cuesta para trasladar en solemne procesión el Santísimo, desde esa Iglesia al nuevo templo parroquial». Una Custodia que se había trasladado a esa pequeña ermita durante las obras.

El relato de aquel día anota nombre y apellidos de todos cuantos tuvieron algo que ver con la construcción y dotación de lo necesario para el templo, de quiénes llevaron ese Santísimo, la descripción de una procesión «presidida por don José María Macho, Alcalde de este Ayuntamiento, don José Fernández, Juez Municipal, y don Florentino Gago, Sargento de la Guardia Civil de este pueblo, asistiendo el pueblo entero y mucha gente de los pueblos circundantes, siendo verdaderamente consolador el ver más de cinco mil almas dando culto a Jesús Sacramentado».

Una vez la gran comitiva llegó al nuevo templo, comenzaron los actos: «reservando el Santísimo en su nuevo Tabernáculo, se celebró inmediatamente el Santo Sacrificio de la Misa». Mucha gente se quedó fuera, pero dentro estaban los imprescindibles. «La Sra. Condesa de Forjas de Buelna, acompañada de su numerosa familia e invitados, ocupaban los tres arcos próximos al Presbiterio y capillas de la nueva Iglesia, estando colocados en el centro de la Iglesia todo el vecindario de este pueblo y valles próximos, que llenaban toda la Iglesia y explanada del campo frente a la puerta principal hasta la vía».

«La Misa fue cantada por la Coral y agrupación musical de Santander, que interpretó magistralmente la segunda pontifical de Perosi». Además, el sermón «estuvo a cargo de don Daniel Palomera, coadjutor de la Parroquia de Santa Lucía de Santander, quien demostró una vez más sus buenas condiciones oratorias, llenas de verdadera unción sagrada, terminándose la Misa con la bendición dada al público por el Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis».

Un siglo después, la celebración se repetirá el sábado 11 de octubre a las 12 del mediodía, con la presencia del Obispo, Arturo Ros Murgadas, y la Coral de Los Corrales cantando la Misa. Seguro que también se llenará el templo y confirmada está la presencia de autoridades y de la familia Quijano, como ha señalado el párroco Francisco Lledías.