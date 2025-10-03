La celebración del siglo estará repleta de actividades La conmemoración arranca este viernes y se festejará por todo lo alto el sábado 11 de abril con presencia del obispo de la Diócesis

La parroquia de Los Corrales de Buelna comenzará este viernes la celebración de los 100 años de existencia del conjunto arquitectónico formado por la iglesia de San Vicente Mártir y el antiguo asilo San José, precisamente el día en el que se cumple ese primer siglo. Un programa de actos que se extenderá hasta el sábado 11 de abril, en una Santa Misa que oficiará el obispo de la Diócesis, Arturo Ros Murgadas.

La primera cita será este viernes en el antiguo asilo, donde se podrá utilizar el matasellos conmemorativo de ese centenario, entre las 11 de la mañana y las dos de la tarde. No es la primera vez. Ya en octubre de 1995, Correos utilizó un matasellos en Los Corrales que conmemoraba el 70 aniversario de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir.

Del matasellos se pasará a un musical en apenas 48 horas. La obra 'Vía Crucis: el musical' recala en el templo corraliego de la mano de sus creador, Toño Casado, y lo hace con un elenco cántabro «que hará vibrar con la pasión, muerte y resurrección de Jesús» a todos cuantos se acerquen al centenario templo a las siete y media de la tarde del domingo. Las entradas se podrán sacar en ese momento o bien en la web https://entrapol.is/bIyMP. Todos los beneficios irán destinados a la renovación de las andas de la Virgen de los Dolores de Santander, como ha señalado el párroco, Francisco Lledías Juntádez.

Y, sin descartar otras paradas en ese centenario, el sábado 11 será el Día Grande, con presencia del obispo para oficial una Santa Misa que contará con la Coral de Los Corrales de Buelna para hacer más grande la conmemoración.

Será a las 12 del mediodía y a su término tendrá lugar una ofrenda floral, seguida, a las 13.15 horas, de la presentación de la publicación dedicada a ese centenario.

Por la tarde volverá la música a la iglesia, a las 18 h oras, esta vez con la soprano Dana Kozak, Basilio Gomarín a la trompeta, Senjón Kalinowsky a la viola y Gerald Gokus al órgano, junto al organista de la parroquia, Norbert Itrhic.

'100 años sembrando Fe, Esperanza y Caridad'

El 3 de octubre de 1925 se inauguró uno de los conjuntos arquitectónicos religiosos más llamativo de Cantabria, el templo y el asilo San José, conjunto histórico artístico, Bien de Interés Cultural que conmemora ese siglo con el lema '100 años sembrando Fe, Esperanza y Caridad'. El templo conserva la advocación de San Vicente Mártir y se encuentra bajo el manto protector de Nuestra Señora de La Soledad, homenaje a la Condesa de las Forjas de Buelna, Soledad de la Colina y de la Mora, viuda del empresario José María Quijano y mecenas del edificio. Junto a la iglesia se encuentra lo que fue la Residencia de Ancianos San José, nombre dado a un singular edificio en memoria del propio empresario José María Quijano.