Un incendio en la planta Nissan de Los Corrales se salda sin heridos
Un breve pero llamativo fuego en la zona de fundición inquietó a los trabajadores y vecinos de la localidad
Los Corrales de Buelna
Viernes, 29 de agosto 2025, 16:10
Un llamativo incendio en la zona de fundición de la Planta Nissan Cantabria ha llamado poderosamente la atención en la mañana de este viernes en ... Los Corrales de Buelna. La rápida intervención de los trabajadores de Mantenimiento de la fábrica ha permitido sofocar el incendio sin que haya habido que lamentar ningún daño personal.
De todas formas desde la planta ya se había llamado al 112, que envió dos camiones del parque de emergencias de Los Corrales, lo que permitió en muy poco tiempo estabilizar la zona, comprobar las áreas de calor con cámara térmica y la ausencia de gases, para dar el visto bueno a la continuidad de la línea, que se había parado provisionalmente a la espera de confirmar que se podía continuar la actividad. También se trasladaron dos patrullas de la Guardia Civil, Policía Local de Los Corrales y una ambulancia del 061.
Poco más tarde de las 14 horas la zona estaba estabilizada, y los bomberos confirmaron la extinción del fuego. Para ese momento la línea de mandos de la planta ya había recibido un mensaje de la dirección tranquilizando al personal, inquieto por la llegada a las instalaciones de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias.
