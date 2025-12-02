Los libros buscan en Navidad un nuevo hogar en Los Corrales La Biblioteca Municipal organiza para este viernes un mercadillo con ejemplares de todas las temáticas y para todas las edades a un euro

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 2 de diciembre 2025, 17:35

Los libros buscan en Navidad un nuevo hogar en Los Corrales de Buelna, y lo hacen este viernes, como no podía ser de otra forma, a través de la Biblioteca Municipal, que ha organizado un mercadillo con la inestimable colaboración de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, que se sepa el único colectivo con ese cometido en Cantabria, como ha explicado Consuelo Payno, una de las responsables de la biblioteca.

«Nos adelantamos a la Navidad y para ello os invitamos a acercaros a nuestro Mercadillo Navideño, para poder regalar libros e ilusión». Así reza la invitación a una iniciativa que se extenderá entre las 11.30 horas de la mañana y las tres de la tarde, si hace bueno en la plaza de la Constitución, y si llueve dentro de la gran biblioteca de la localidad.

Payno ha explicado que cuantos se acerquen se encontrarán con un mercadillo «con grandes oportunidades» de libros extraídos del fondo bibliográfico (bien repetidos o cedidos por los usuarios) del servicio, centenares de ejemplares de todas las temáticas y para todas las edades, de autores clásicos y contemporáneos, algo de Cantabria y literatura infantil y juvenil, todos a un euro. «Una ocasión que nadie se puede perder».

Desde hace años la biblioteca organiza a lo largo del año varios mercadillos con mucho éxito, siempre con la base de que «hay que dar una oportunidad más a los libros», la raíz de la afición a la lectura, el motor de ese servicio.

Asociación de Amigos de la Biblioteca

El crecimiento del mercadillo a lo largo de los años lo ha explicado más de una vez el presidente de la asociación colaboradora, Roberto del Val. «Viene mucha gente y siempre hay algo que interesa, por la gran cantidad de libros nuevos o seminuevos, siempre en muy buen estado y de todas las temáticas». También aprovecha siempre parar recordar el motivo de la creación de ese colectivo: «nosotros nacimos para colaborar con todo lo que propone la biblioteca y siempre que necesita voluntarios, ahí estamos».

La Biblioteca Municipal de Los Corrales de Buelna fue la primera que, hace ya casi una década, se echó a la calle para ofrecer sus libros sobrantes a un precio simbólico de un euro, y desde aquella primera vez son más de un millar los ejemplares que han encontrado un nuevo hogar.