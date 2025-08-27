El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Guardias civiles que localizaron al hombre, desorientado tras perder el control de su coche en una pista forestal. OPC

Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas

El hombre estaba desaparecido desde la madrugada de ayer, cuando emprendió el viaje por carretera y acabó accidentado en una pista forestal del parque Saja Besaya

Mariña Álvarez

Mariña Álvarez

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:54

La Guardia Civil de Cantabria ha conseguido localizar y rescatar a un conductor de 81 años de edad y vecino de Santander que estaba desaparecido desde la madrugada de ayer, cuando emprendió el viaje desde la capital cántabra con intención de llegar a Vargas. Ayer mismo se había denunciado su desaparición.

Por motivos que se desconocen, en algún momento de su ruta se desorientó y accedió al Parque Natural Saja Besaya desde el término municipal de Arenas de Iguña.

Debido a la intensa niebla y a la falta de luz, perdió el control de su turismo y se salió de la pista forestal por la que transitaba a la altura del paraje Caserío de Abascal, cercano al pueblo de San Vicente de León.

Imagen del coche del octogenario. OPC

Los agentes, en el momento que fueron conocedores de la desaparición, pusieron en marcha un operativo de búsqueda, que concluyó con la localización del varón a unos 500 metros del lugar donde tenía accidentado su vehículo, con claros signos de desorientación.

Fue trasladado en ambulancia al Hospital de Sierrallana.

