Las 'Magostas de Buelna' se estrenan como Fiesta de Interés Turístico Regional Asociaciones, junta vecinal y ayuntamientos del valle se unen para potenciar la marca gastronómica y lúdica, aderezándola con proyectos para la recuperación de los castaños

Ayuntamientos, junta vecinal de Coo y asociaciones del valle de Buelna se han conjurado un año más para potenciar la marca 'Magostas de Buelna' como se merece una celebración ancestral que se estrena como Fiesta de Interés Turístico Regional. Un proyecto que cumple 14 años de vida aunando fiestas tradicionales que llevan celebrándose oficialmente desde hace más de medio siglo, aunque su historia se remonta a muchos años antes. Es el caso de las magostas de Somahoz, San Mateo o la de Coo de las Castañas, pueblo que hace honor a su nombre incluyendo uno de los alicientes de esas fiestas, las carboneras, un postre con receta propia a base de castañas y chocolate que elaboran las vecinas del pueblo.

Con esos alicientes se ha presentado en el parque de las Estelas de Barros el calendario de una fiesta que suma tradición, folklore y, por supuesto, gastronomía para hacer del valle de Buelna el epicentro las atávicas magostas.

En la presentación estuvieron el alcalde de Los Corrales, Julio Arranz Ochoa, el de San Felices, José Antonio Cobo, y la pedánea de Coo, Isabel Fernández Quijano, además del edil de San Felices, Miguel Ángel Quevedo Blanco, y los de Los Corrales, María Ángeles Lombilla, Esther Mendiguchía, Germán Arce y Alfredo Casanova, junto a representantes de la decena de asociaciones participantes.

Los alcaldes agradecieron el «innegable esfuerzo» de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y su responsable, Luis Martínez Abad, «apostando decididamente por los valores de esta fiesta como garante de una antiquísima costumbre social y gastronómica, además de espejo de tradiciones como el folklore de la tierra», apuntó el regidor de Los Corrales, Julio Arranz Ochoa. «El proyecto refleja realmente la defensa de nuestro pasado etnográfico y el deseo de unir este valle de cara al futuro», dijo Cobo González.

Tras hacer los honores, todos se trasladaron a la Colonia Authi, para plantar, como es tradición, un castaño. El primero se plantó en San Mateo, hace más de una década, y ya ha dado sus primeras castañas. El año pasado fue en el parque de Tarriba, en San Felices, y este año, a elección de la Peña Los Papis, a los que tocaba decidir, fue en la restaurada zona de la calle Trabajadores de Authi, todo un detalle cuando se cumplen 50 años de la famosa marcha de los trabajadores de aquella empresa hasta Santander. Allí estuvieron Chea y Carmina, los dos socios más veteranos y una referencia en Los Corrales. Y allí se colocará una placa que recordará el año de declaración de la celebración como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Todos resaltaron una propuesta que cuida una tradición popular y recuerda la necesidad de concienciar a todos sobre la preservación del castaño, una especie en horas bajas.

Calendario de magostas

La primera cita es este mismo sábado, 11 de octubre, en el barrio Juan XXIII, para, a partir de ahí, marcar con fuego un programa que ofrece magostas todos los fines de semana hasta finales de noviembre a ambos lados de la frontera municipal.

Tras Juan XXIII se celebrará la magosta de La Rueda, en Barros, el sábado 18, después la de la peña El Tarumbo el sábado 25.

Los Papis arrancarán en noviembre con la magosta del centro La Pelá el domingo 2 , continuará el programa con la del Centro Social de Tarriba, el viernes 7, y luego la de Coo de las Castañas, con reparto de carboneras incluido, todo organizado por la peña Los Remedios el sábado 8.

El siguiente fin de semana ofrece doblete, el viernes 14 en Rivero, organizada por el Ayuntamiento de San Felices de Buelna, y el sábado 15 la magosta será el 'Castañón', organizada por la peña Gedío; el sábado 22 será la de peña que ideó 'Magostas de Buelna', Rebujas, de San Mateo, y, para cerrar el programa, el sábado 29 la Asociación Cultural La Encina de Mata organizará la última magosta de la temporada.