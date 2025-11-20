Las Magostas de Buelna vuelven este sábado a San Mateo, donde nació la idea de la marca común San Mateo celebra una cita con las castañas con propuestas para todas las edades y revalorizando su etiqueta de Fiesta de Interés Turístico Regional

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:54

Las Magostas de Buelna vuelven al lugar en el que nació la idea de convertir una ancestral costumbre en Fiesta de Interés Turístico Regional, aunando en un proyecto común el asado de castañas que se celebraba en varios lugares del valle desde tiempos inmemoriales. Con más de una década como marca registrada, las Magostas de Buelna se han estrenado este año como fiesta propia de la Comunidad, recorriendo pueblos y barrios de Los Corrales y San Felices, para enfocar su recta final en San Mateo, el pueblo del que partió la idea de sumar fuerzas para reverdecer esa antigua tradición de asar castañas y aprovechar el calor para contar historias y cantar canciones entorno al fuego.

Así será este sábado en San Mateo, en una cita organizada por la Sociedad Cultural Deportiva Rebujas, que ha elaborado un programa de actividades para todas las edades que «combinarán patrimonio, sabores autóctonos y entretenimiento».

Las castañas serán del Bierzo, una comarca que además colaborará en un proyecto de plantación de castaños dentro de los montes comunales de San Mateo. La cita arrancará este viernes 21 a las 18.00 horas con la quedada para picar castañas, otra de las tradiciones que se recuperan con esa fiesta. Con el producto estrella listo para la parrilla, el sábado comenzará con blanqueada y cuchara en mano, «para degustar los productos de la tierra». En ese mismo horario habrá música con el grupo The Fired, una de las grandes novedades de esta edición.

A las 19.00 horas se instalarán castillos hinchables para los más pequeños en la Carpa de San Mateo, y una hora más tarde comenzará la magosta «a leña y carbón» amenizada por la actuación de los Gaiteros Gediu. A las ocho y media habrá romería con Velasco, y chocolatada calentar el cuerpo de cara a una noche de DJs con Las Vecinas del Quinto para el público más joven.

Rubén García, presidente de la Sociedad Cultural Deportiva Rebujas, ha afirmado que «la magosta de San Mateo es mucho más que una fiesta, es la expresión de nuestra identidad como comunidad».

Un calendario intenso

La primera cita fue un 11 de octubre, en el barrio Juan XXIII, para, a partir de ahí, celebrar la magosta de La Rueda, en Barros, la de la peña El Tarumbo y la de Los Papis, en Los Corrales, la del Centro Social de Tarriba, en San Felices, la de Coo de las Castañas, con reparto de carboneras incluido, la de Rivero, el 'Castañón' de Somahoz. Este fin de semana será en San Mateo y se cerrará el calendario el sábado 29 con la de la Asociación Cultural La Encina de Mata.