La Mancomunidad de Iguña pone en marcha un nuevo plan de empleo y formación Será un taller de jardinería con 15 alumnos de los municipios de Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha y Molledo hasta el 31 de agosto de 2026

Nacho Cavia Molledo. Martes, 9 de septiembre 2025, 11:07 Comenta Compartir

La Mancomunidad Valle de Iguña pone en marcha este mes de septiembre un nuevo proyecto de empleo y formación, subvencionado por el Servicio Cántabro de Empleo, concretamente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, según ha explicado el presidente del órgano, Joaquín Villegas. El importe total concedido asciende a 381.144,80 euros, y según Villegas, incluye fondos de empleo de ámbito nacional.

Dentro del Programa Experiencial de Empleo y Formación se ha incluido el plan 'Valle de Iguña l', que dará formación a 15 alumnos de los municipios de Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha y Molledo en el ámbito de la jardinería durante un periodo de un año, hasta el 31 de agosto de 2026.

Al término del taller, los alumnos que finalicen la formación obtendrán el Certificado de Profesionalidad en Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería.

Entre las actuaciones previstas, está el ejecutar operaciones auxiliares para la implantación, mejora y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes públicas y se aprenderá el manejo de maquinaría y aperos de jardinería. Todo ello para «dotar al alumnado de las competencias profesionales para el desempeño de la práctica profesional en el ámbito de la jardinería», como resaltó el presidente.

Joaquín Villegas ha recordado que para la Mancomunidad del Valle de Iguña éste será el cuatro proyecto que se lleva a cabo en el ámbito de formación y empleo.

Cuatro planes de formación y empleo

El primero fue el Taller de Empleo Valle de Iguña 2020, con una duración de seis meses, hasta el 30 de abril de 2021, para la formación en atención social, con el Certificado de Profesionalidad en atención socio sanitaria a personas dependientes en instituciones. El segundo fue la Escuela de Talento Joven Valle de Iguña 2020, con una duración de 18 mes, hasta el 29 de febrero de 2024, y cuyo ámbito de formación fue el de jardinería con los Certificados de Profesionalidad en Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería por una parte e Instalación y Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes por otra. El tercero fue el Taller de Empleo Valle de Iguña 2024, con una duración de 12 meses, hasta el 30 de abril de 2025, dentro del mismo ámbito formativo que la escuela de Talento Joven.

El programa responde a la necesidad de dinamizar las zonas rurales, dando oportunidad para la reinserción de las personas desempleadas que participan en ellos a través de su cualificación en alternancia con la práctica profesional.