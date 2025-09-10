Los mayores de Los Corrales se preparan para echarse a la calle El Ayuntamiento les ofrece distintas franjas de horarios y días para participar en talleres de memoria y de movimiento saludable pueblo por pueblo

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:30 Comenta Compartir

Los mayores de 65 años de Los Corrales de Buelna se preparan para participar en un nuevo proyecto de talleres de movimiento saludable y de memoria, organizados por la Concejalía de Educación, Cultura y Turismo. Un proyecto en el que las cuentas siempre salen, con decenas de vecinos interesados en participar en un plan que además tiene otra ventaja, la socialización de los inscritos, sin necesidad de grandes desplazamientos, porque se imparten pueblo a pueblo.

De momento los interesados ya saben cuáles serán las fechas para inscribirse y cuándo arrancarán esos talleres. Las inscripciones se harán a través del teléfono de la Agencia de Desarrollo Local, el 942 83 00 11, en horario de nueve de la mañana a 12 del mediodía del 18 al 24 de septiembre.

Los talleres se pondrán en marcha el 29 de septiembre, finalizando la primera parte el 12 de diciembre. Las clases se repartirán entre distintas sedes abierta en Los Corrales, Coo, Somahoz, Barros y San Mateo, eso sí, siempre que los grupos superen los cinco participantes.

Distintos día y horas

Los talleres estarán divididos en distintas franjas horarias y días, en función del municipio donde se vayan a realizar. De momento lo que ya se sabe es que los talleres de memoria se impartirán en Los Corrales de Buelna lunes y miércoles, sede en la que habrá talleres de movimiento saludable los martes. En Somahoz, Coo, Barros y San Mateo los talleres de memoria serán martes y jueves y los de movimiento lunes y miércoles.