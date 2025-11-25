Molledo destinará 135.000 euros a mejorar servicios esenciales e infraestructuras agrarias

Nacho Cavia Molledo Martes, 25 de noviembre 2025, 12:19 Comenta Compartir

El gobierno de coalición popular socialista de Molledo ha aprobado con el apoyo del PRC una ampliación de créditos cercana a los 135.000 euros con destino a inversiones que van desde planes para la reposición de la red de aguas municipal o la renovación del alumbrado a la adecuación del consultorio médico de Silió o el derribo de viviendas declaradas en ruina inminente. Partidas que como ha dicho el alcalde popular, Joaquín Villegas, «se sustentan en ingresos que se destinarán a cubrir las necesidades de todos los vecinos en muchos ámbitos».

De hecho, es la segunda ampliación presupuestaria basada en la rectificación al alza de los ingresos por licencias urbanísticas. Como ha explicado el alcalde, cuando se aprobaron los presupuestos no se había calculado todavía qué cantidad se ingresaría por las obras del parque eólico de El Escudo. Pero ahora ya hay algo más que una previsión, ya se han producido los primeros ingresos y la cifra inicial, 67.000 euros, se ha multiplicado por diez, 639.000 euros.

La partida más importante de la última ampliación de créditos asciende a 74.000 euros y recoge el coste de los trabajos de demolición de viviendas declaradas en ruina inminente, además de actuaciones de bacheo en distintos pueblos, el saneamiento del barrio de La Real, en Santa Olalla, el cierre de la finca municipal de Madernia, la reparación de un tramo de carretera en Cobejo y la compra de una carpa desmontable para actividades de carácter municipal.

Mejora del alumbrado y caminos rurales

Hay una partida específica de 20.000 euros para la renovación de puntos de luz y alumbrado público y otra de 16.525 euros para afianzar el capítulo de reposición de infraestructuras del medio rural, incluyendo nuevos desbroces, «un campo en el que ya se ha actuado en más de 85 kilómetros», como ha apuntado el alcalde al hablar de una partida que incluirá el acopio y traslado de aproximadamente 1.800 toneladas de balastro para la reparación de diversos caminos rurales, «un proyecto que se acometerá en breve», ha adelantado.

Otros 8.600 euros se destinarán a la adecuación del Consultorio de Silió, incluyendo una nueva sala de curas adicional, «demandada por los profesionales». Una sala que sí tiene el de Molledo, pero no el de Silió. Se destinarán a la reposición de la red municipal de aguas 4.125 euros, «una partida que incluye desbroces y limpieza de los caminos que acceden a las captaciones de aguas de Molledo y Silió principalmente». Y por último se apuntan en la modificación de créditos 12.000 euros para actividades culturales y deportivas previstas hasta fin de año «y para compensar el pago de partidas atrasadas y ya vencidas que hemos recuperado».