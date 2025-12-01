Molledo dota a sus consultorios médicos de camillas eléctricas Es la respuesta del Ayuntamiento a una vieja demanda de los profesionales sanitarios para facilitar el examen de personas mayores o con movilidad reducida

Molledo

El Ayuntamiento de Molledo ha dotado a los dos consultorios que dan cobertura médica a sus vecinos (Silió y Molledo) de camillas eléctricas regulables en altura, para adaptarlas cómodamente a la posición y altura que requiere el tratamiento al que se va a someter al paciente «en un municipio con una media de edad alta». Se trata de una vieja demanda de los profesionales sanitarios que atienden los dos consultorios, «asumida, además, en consideración a las personas de avanzada edad o con movilidad reducida», personas que hasta ahora tenían serias dificultades para subir a las camillas fijas no regulables. «Una inversión pequeña de las arcas municipales para lograr un importante avance en la atención a nuestros mayores», como ha dicho el alcalde, Joaquín Villegas.

Ha aprovechado la presentación de las nuevas camillas para adelantar la inmediata reforma del consultorio de Silió, también con fondos municipales. En concreto se destinarán 8.600 euros a la adecuación del consultorio, incluyendo una nueva sala de curas adicional, «otra de las demandas de los profesionales». Una sala que ya tiene el de Molledo.

15 años desde las últimas reformas

Las últimas reformas de los dos consultorios se acometieron hace 15 años. Entonces se ampliaron las consultas de enfermería de ambos centros, ganando en comodidad los pacientes y profesionales. Ahora se añadirá una sala en Silió para dar el mismo servicio a los 1.200 vecinos de Molledo.

Los dos ambulatorios se ubican en la Zona Básica de Salud Besaya, que comprende 10 consultorios en los municipios de Los Corrales de Buelna, San Felices, Cieza, Anievas, Arenas de Iguña, Molledo y Bárcena de Pie de Concha. El Centro de Salud de referencia es el de Los Corrales de Buelna y los consultorios médicos están distribuidos en las localidades de Rivero (San Felices de Buelna), Villayuso y Collado (Cieza), Cotillo (Anievas), Arenas de Iguña y Bostronizo (Arenas de Iguña), Pie de Concha y Pujayo (Bárcena de Pie de Concha) y los mencionados de Molledo y Silió (Molledo).